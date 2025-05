Un Posto al Sole, cambia tutto per la puntata di venerdì 2 maggio: la Rai ha deciso

Cambiamento improvviso per l’amata soap Un Posto al Sole: la Rai ha deciso e con la puntata di venerdì 2 maggio cambia tutto.

Un Posto al Sole è una delle soap opera più amate e seguite in Italia. Ogni sera c’è l’appuntamento consueto alle 20:50 su Rai Tre e tantissime persone non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ai loro personaggi preferiti.

La Rai però ha preso una decisione improvvisa e per la puntata di venerdì 2 maggio cambia tutto. Ecco cosa accadrà.

Cosa accadrà con la puntata di venerdì 2 maggio di Un Posto al Sole

Giovedì 1 maggio Un Posto al Sole non è andato in onda, per lasciare spazio al Concertone del Primo maggio in diretta da Piazza San Giovanni a Roma, condotto da Noemi, Ermal Meta e Big Mama e che ha visto la presenza di tanti artisti esibirsi.

I telespettatori hanno dovuto portare pazienza per un giorno ma c’è una bella notizia per loro: la Rai ha deciso un doppio appuntamento con un Posto al Sole per venerdì 2 maggio, quando appunto verrà recuperata la puntata persa il primo maggio. In questo modo il pubblico potrà fare una bella scorpacciata della propria fiction preferita, le cui anticipazioni sono molto interessanti.

Fra Guido e Claudia emergeranno forti differenze che porteranno Claudia a dubitare della relazione con l’uomo, anche considerando che lui ripensa con nostalgia a Mariella. Michele continua a rifiutare la fisioterapia, facendo preoccupare Silvia e Rossella. Lo stesso Michele affronterà un periodo di grande turbamento interiore dopo aver scoperto dei ricordi del padre.

Niko e Manuela tornano a Napoli dopo essere stati a Torino, e lo fanno come coppia, dopo che il ragazzo ha messo fine definitivamente alla sua relazione con Valeria. Elena, con l’aiuto di Marina e Viola, prova ad accettare la partenza della figlia Alice. Tuttavia, la giovane si imbatterà in Cristiano, un personaggio pericoloso.

Roberto e Marina invece devono fare i conti con Gennaro come nuovo socio dei Cantieri, difficile da gestire. Invece Luca decide di scrivere una lettera con le sue ultime volontà, senza che Giulia lo sappia. Quando poi lo scopre, la donna dovrà fare i conti con questa dolorosa realtà.

Appuntamento dunque a venerdì 2 maggio a partire dalle 20:50 su Rai Tre per un nuovo imperdibile doppio appuntamento con Un Posto al Sole.