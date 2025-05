Tutti in fila da Lidl: adesso costa 1,99 euro ed è amatissima da tutti

Nei punti vendita Lidl è ora in vendita un prodotto amatissimo da tutti che costa solo 1,99 euro. Ecco qual è.

Fare la spesa non significa necessariamente spendere tanti soldi: lo sanno bene coloro che ogni giorno si recano nei punti vendita Lidl per comprare generi alimentari, prodotti per la casa o l’igiene personale. Nel discount sono presenti prodotti di altissima qualità a prezzi ragionevoli.

Non solo ma periodicamente ci sono anche prodotti per il fai da te, attrezzi da giardino o da lavoro, elettrodomestici, giocattoli, mobili e molto altro, a prezzi competitivi. Ad esempio negli ultimi giorni sono tutti in fila da Lidl per un prodotto amato da tutti in vendita a soli 1,99 euro. Ecco di quale si tratta.

Il prodotto in vendita da Lidl a 1,99 euro

Nei punti vendita Lidl è possibile trovare periodicamente prodotti alimentari di qualità ma anche per la casa e l’igiene personale. Poi periodicamente sono in vendita mobili, elettrodomestici, giocattoli, attrezzi per il fai da te e il giardinaggio ed anche altri prodotti che vanno a ruba.

Ad esempio ora ce n’è uno amatissimo a soli 1,99 euro. Si tratta di una pianta perfetta da tenere nel proprio appartamento: l’aloe vera. Disponibile a questo prezzo davvero irrisorio, questa pianta in vaso ha proprietà purificanti e decorative. Non solo aloe vera perché da Lidl è possibile acquistare tantissime altre piante da tenere sul davanzale della finestra, in balcone o in terrazzo. I garofani in vaso, ad esempio, costano solo 1,29 euro. Le profumate piante di gelsomino, gardenia e stephanotis, invece, solo 5,99 euro al vaso.

Poi c’è la kalanchoe, una bella pianta grassa molto resistente e con fiori vivaci, che costa solo 3,99 euro al vaso, mentre le rose in vaso sono in vendita a 9,99 euro. Il mix di fiori estivi in mini vaso costa invece appena 0,69 euro. Non è finita qui perché sempre per chi ama il giardinaggio, nei punti vendita Lidl è possibile acquistare una confezione di terriccio per succulente Grandiol a 0,79 euro. Tutte queste piante sono in vendita a prezzi stracciati a partire dal 26 maggio.

Dal 29 maggio invece arriveranno nuove idee per abbellire con fiori colorati e profumati le proprie case o i propri balconi. Un vaso di begonie costerà 2,49; il ficus ginseng soli 5,99 euro al vaso mentre le piante verdi saranno in vendita a 6,99 euro. Insomma, con prezzi molto piccoli si potrà abbellire il proprio balcone o il proprio giardino, portando colore, profumi e gioia nel proprio spazio all’aperto.