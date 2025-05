Trionfo Sinner agli Internazionali, Alcaraz deve arrendersi: cosa succede

Gli Internazionali di Roma confermeranno Jannik Sinner come miglior tennista in circolazione? Carlos Alcaraz sembra annichilito dall’ultima esternazione.

Finalmente da ieri pomeriggio Jannik Sinner conosce ufficialmente il suo primo sfidante nel debutto agli Internazionali d’Italia. Il tennista italiano, al rientro dopo tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, se la vedrà contro Mariano Navone, talento argentino suo coetaneo, che ha sconfitto al primo turno in due set l’italiano Cinà.

Il match tra Sinner e Navone si disputerà nella giornata di sabato 10 maggio, una data da ricordare in particolare per Jannik e per i suoi tanti tifosi accorsi al Foro Italico. In primis perché è il grande ritorno del numero 1 del ranking Atp dopo la già citata squalifica ed un periodo lontano dai campi. Poi perché Sinner è il campione più atteso, l’idolo di casa che già in questi giorni ha attirato un numero massiccio di fan e curiosi anche solo per i suoi allenamenti.

La terra rossa di Roma incoronerà nuovamente Sinner nonostante lo stop forzato? Oppure arriveranno sorprese e servirà ancora del tempo per rivedere l’altoatesino primeggiare? Una domanda che si stanno ponendo in particolare i bookmakers, ovvero le quote per gli scommettitori, sbizzarrite proprio nei pronostici sui risultati finali degli Internazionali.

Sinner favoritissimo sulla terra rossa di Roma: lo dicono anche i bookmakers

Gli esperti dell’agenzia Sisal, una delle più note ed affidabili in fatto di scommesse sportive, vedono Jannik Sinner estremamente favorito per la vittoria nel torneo maschile degli Internazionali d’Italia. L’azzurro, nonostante i tre mesi senza giocare neanche una gara, viene visto come il trionfatore più probabile.

La quota del successo di Sinner si gioca a solo 3,00. L’ipotesi che sia Jannik a riportare un tennista italiano a sollevare il trofeo di Roma è molto elevata. L’ultimo atleta nostrano a vincere nel torneo casalingo fu Adriano Panatta (lui romano doc), quando sconfisse in finale nel 1976 l’argentino Giullermo Vilas.

I bookmakers premiano Sinner, ma non snobbano affatto il suo rivale numero uno. Ovvero Carlos Alcaraz, altro candidato alla vittoria a Roma. Lo spagnolo non vive un momento brillante, visto che ha dovuto rinunciare agli Open di Madrid per problemi fisici, ma la Sisal quota la sua vittoria a 3,50. Sfavorito rispetto a Sinner, ma comunque tra i papabili al trionfo.

Nonostante il piazzamento numero 2 nell’attuale ranking Atp, appare staccatissimo Alexander Zverev. Il successo finale del tedesco si gioca 12 volta la posta. Stessa quota per Casper Ruud, il norvegese che si è appena tolto la soddisfazione di vincere proprio a Madrid.

E gli altri italiani? La Sisal dà discrete chance di arrivare fino in fondo a Lorenzo Musetti, entrato meritatamente nella top 10 del ranking. La sua vittoria è quotata a 16,00. Il romano doc Matteo Berrettini invece avrebbe poche chance secondo gli analisti, vista la quota a 50,00.