Ti svelo perché non dovresti mai appendere uno strofinaccio alla porta del forno: rischi grosso

Ecco perché appendere uno strofinaccio alla porta del forno non è affatto una buona idea: i rischi sono davvero alti e nessuno li immagina.

Ogni giorno sono tantissime le azioni che eseguiamo in casa, molte di queste sono ormai così parte della nostra quotidianità, da farle completamente in automatico e a volte senza rendercene nemmeno conto. Tuttavia, in casa l’attenzione deve essere sempre massima e si dovrà cercare di evitare di commettere errori che possono essere anche fatali.

Uno dei gesti più comuni che spesso facciamo in cucina è quello di appendere uno strofinaccio sulla maniglia del forno. Un’azione che in apparenza non ha nessuna controindicazione, anzi, risulta essere anche abbastanza comoda, in quanto ci permette di tenere non solo lo strofinaccio in ordine, ma anche a portata di mano e pronto quindi per essere utilizzato in ogni momento.

Mai appendere lo strofinaccio alla maniglia del forno: i rischi sono davvero grossi

Nonostante avere uno strofinaccio appeso alla maniglia del forno sia una cosa che facciamo quasi tutti, in realtà gli esperti rivelano che non andrebbe mai fatto e che continuare in questo modo, non farebbe altro che aumentare la possibilità di incidenti domestici. Ma è davvero possibile che un semplice canovaccio possa farci correre un serio rischio? La risposta è, purtroppo sì e ora capiremo perché.

Un canovaccio appeso alla maniglia del forno lo abbiamo tutti in casa e in molti lo avranno anche in questo preciso momento. Ebbene, stando a quanto dicono gli esperti non andrebbe mai tenuto per tutta una serie di motivi che ora andremo a spiegare. In primo luogo, se si tiene lo strofinaccio sulla maniglia del forno quando questo è in funzione, si potrebbe rischiare addirittura un incendio, in quanto il calore arriva anche alla porta del forno e alla maniglia.

Inoltre, lo strofinaccio appeso può diventare un pericolo per i più piccoli e per gli animali domestici, che potrebbero usarlo per aprire con più facilità il forno in funzione. C’è poi anche una questione igienica, infatti, uno strofinaccio lasciato lì appeso chissà per quanto tempo, non fa altro che accumulare sporco, polvere e gli immancabili germi. Quindi, piuttosto che continuare a correre rischi, meglio toglierlo da lì e cambiargli subito posto, ricordandosi poi di lavarlo spesso.