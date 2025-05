Tende troppo lunghe? Non serve portarle in sartoria: con questo trucco le accorci senza nemmeno tagliarle

Non serve andare dalla sarta per accorciare delle tende troppo lunghe: ecco il trucchetto che risolve la situazione in pochi minuti.

Le tende sono un elemento fondamentale da mettere in casa, la loro presenza infatti, ha diverse funzioni. In primo luogo permetteranno di garantire la giusta privacy e di proteggere gli ambienti dagli sguardi esterni. In secondo luogo, aiuteranno ad isolare gli ambienti, mantenendoli caldi d’inverno e freschi d’estate.

Infine, ma non di certo per importanza, c’è anche il fattore estetico. Infatti, inserire le tende giuste all’interno di un ambiente, permetterà di completare l’arredamento donando quel tocco in più che rispecchia il proprio stile e la propria personalità. È possibile scegliere fra tantissime tipologie, che differiscono ovviamente per prezzo, tessuto, grandezza, colore e fantasia. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Come accorciare una tenda troppo lunga senza doverla per forza tagliare: il trucco geniale

Nel momento in cui si deciderà di mettere le tende in casa, c’è chi si affiderà direttamente a professionisti che si occuperanno di tutto e chi invece procede con il fai da te. In quest’ultimo caso, l’unico problema che potrebbe capitare è quello di trovarsi con delle tende troppo lunghe, in questo caso l’unica cosa da fare è quella di portare tutto direttamente da una sarta. Ma se vi dicessimo che in realtà esiste un trucchetto veloce per poter accorciare le tende senza nemmeno doverle tagliare?

Le tende, soprattutto quelle acquistate già pronte per essere solo montante, hanno tutte una lunghezza standard, propri per cercare di adattarsi ad ogni tipologia di casa. Spesso, però, risulteranno essere leggermente più lunghe, toccando di molto anche il pavimento. In questo caso, piuttosto che lasciare così a raccogliere solo polvere, si potranno accorciare in casa velocemente usando del semplice nastro termoadesivo. Il procedimento è davvero semplice:

Lavare le tende per eliminare residui di sporco e polvere Stenderle con cura su di un pavimento pulito e tagliare la stoffa in eccesso, lasciando una parte su cui andremo ad agire A questo punto, prendere il nastro termoadesivo e fissarlo sulla parte che si vuole ripiegare della tenda Ora non resta che passare il ferro da stiro per attivare il nastro, ed ecco fatto.

In pochissime mosse e senza spendere soldi inutile, le tende lunghe sono state accorciate e sono pronte per essere montate. Un rimedio fai da te davvero geniale, che permette di risparmiare tempo e denaro.