Tende da sole, come agire per eliminare sporco, muffa e cattivi odori: tornano perfette per l’estate

Con questo rimedio fai da te si elimina dalle tende da solo lo sporco, la muffa e anche i cattivi odori: in poche mosse saranno come nuove.

Le tende da sole sono degli elementi fondamentali che si usano soprattutto su balconi e terrazzi. La loro funzione principale è ovviamente quella di ripararci dal sole, ma al tempo stesso garantiscono anche la giusta privacy e proteggono dagli sguardi ‘indiscreti’ dei vicini ficcanaso. Perfette in estate per farci godere degli spazi esterni di casa, ma anche in inverno per proteggerci dalle intemperie.

Ovviamente, con il passare del tempo e soprattutto se ci troviamo in piena città, dove c’è un’alta concentrazione di smog, le tende da sole tenderanno a sporcarsi molto rapidamente. Sulla loro superficie, infatti, non solo si andranno ad accumulare sporco e polvere, ma anche muffa, aloni, escrementi di piccioni e di conseguenza anche cattivi odori. Ecco perché sarà molto importante cercare di pulire periodicamente.

Come pulire le tende da sole in modo efficace: ecco come agire in poche mosse

Pulire le tende da sole è molto importante sia per eliminare tutto lo sporco che potrebbe portare poi alla formazione di cattivi odori, sia per garantire una lunga tenuta e durata. Infatti, più una tenda sarà piena di polvere e più sarà possibile che il tessuto si rovini. Come fare allora per pulire le tende da sole in modo rapido ed efficace?

Per agire in modo adeguato e per eliminare lo sporco senza rischiare di rovinare il tessuto della tenda da sole, ecco i prodotti che serviranno per agire in modo mirato, ma completamente naturale:

Mezza tazza di aceto bianco

2 cucchiai di bicarbonato

2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido

1 litro d’acqua calda

Il procedimento è davvero facilissimo. Basterà mescolare tutti i prodotti insieme e travasare il tutto in un flacone spray. A questo punto basterà vaporizzare la miscela ottenuta sulla tenda e lasciare agire per circa 15 minuti. Passato questo tempo, si andrà a strofinare delicatamente con una spazzola a setole morbide, dedicando maggiore attenzione alle aeree in cui sono presenti macchie e muffa. Infine, non resta che risciacquare e aspettare che asciughi completamente prima di richiudere la tenda. Ed ecco che in pochissime mosse, tutto lo sporco e i cattivi odori saranno completamente spariti del tutto.