Svelato il trucco degli hotel per avere un bagno che profuma sempre di pulito: è stata la svolta

Con il trucco che usano negli hotel avrai finalmente un bagno che profuma sempre di pulito anche dopo ore ed ore: una vera sfolta.

Il bagno è sicuramente uno degli ambienti di casa in cui si passa una buona parte del proprio tempo e in cui ci si dedica alla propria igiene personale, oltre ad essere il luogo perfetto dove concedersi qualche minuto di relax. Ecco perché sarà molto importante che sia sempre ben pulito ed igienizzato.

Ciò che è davvero importante, non solo è ottenere una pulizia impeccabile nel bagno, ma anche agire in tutti quei punti nascosti in cui su può accumulare lo sporco e provocare anche cattivi odori. Infatti, un’altra problematica molto comune, è quella proprio di odori poco gradevoli che provengono dall’interno del bagno e che non vanno via con molta facilità.

Come avere un bagno che profuma sempre di pulito anche dopo giorni: il trucco geniale

Una delle cose che più ci colpisce ogni volta che visitiamo una camera d’albergo è la pulizia impeccabile che si trova in ogni stanza. Soprattutto l’interno del bagno, oltre ad essere brillante, avrà anche quell’odore di pulito che dura anche ore ed ore. Ebbene, questo stesso risultato si potrà ottenere anche in casa, con un semplice trucchetto da provare subito.

Ovviamente, una delle prime regole fondamentali per avere un bagno profumato è quello di pulirlo quotidianamente e lasciare che ci sia sempre il giusto ricambio d’aria. In questo modo si andrà anche a ridurre la presenza di umidità, che in genere contribuisce alla formazione della muffa e anche dei cattivi odori. Anche gli scarichi dovranno essere sempre puliti, gettando nelle tubature periodicamente acqua e bicarbonato, per neutralizzare possibili odori sgradevoli.

Infine, ricordare di cambiare spesso tutti i tessili del bagno per evitare di averli sempre umidi e puzzolente. Ma il vero asso nella manica sta nel mettere nel bagno una ciotola con delle foglie di alloro in prossimità di vasca e doccia. In questo modo, il vapore rilasciato dall’acqua calda andrà a far sciogliere gli oli essenziali presenti nelle foglie e si sentirà nell’aria una gradevolissima fragranza che durerà ore ed ore. Un trucchetto geniale, che risolverà per sempre il problema dei cattivi odori nel bagno.