Sinner perde posizioni in classifica, cosa cambia: tremano i fan

Jannik Sinner non sembra essere più leader incontrastato della classifica. Ecco cosa cambia per il fuoriclasse altoatesino.

I giorni del grande ritorno in campo di Jannik Sinner sono sempre più vicini. Il fuoriclasse del tennis mondiale, numero 1 del ranking ATP, ha finalmente scontato i tre mesi di squalifica per doping. Quelli patteggiati con la Wada, l’istituto antidoping internazionale, dopo il delicato caso della positività al Clostebol.

Oggi sono stati estratti i sorteggi del tabellone per gli Internazionali d’Italia, primo torneo a cui Sinner parteciperà come testa di serie dopo la squalifica. L’altoatesino debutterà al Foro Italico di Roma venerdì 9 maggio, sfidando uno tra l’argentino Navone e l’azzurro Cinà. Grande attesa per il pubblico romano, che sicuramente si schiererà in maniera sonora con Jannik.

Come detto, Sinner nonostante i tre mesi di stop forzato ha mantenuto il primo posto nella classifica generale del tennis maschile, con i suoi rivali più accaniti Zverev e Alcaraz che non sono stati in grado di accorciare più di tanto. Diversa invece la situazione nella Race ATP, altra importante classifica maschile, che vede l’azzurro scendere di posizioni.

Race ATP, domina sempre Alcaraz. Sinner scavalcato da Draper

Intanto, per chi non lo sapesse, la Race ATP è la classifica che riguarda i migliori tennisti al mondo, ma relativa solo ai risultati ottenuti nella stagione sportiva in corso. Serve come ranking per la qualificazione alle Finals che si disputeranno a novembre a Torino, tra gli otto tennisti più forti e vincenti dell’anno.

In questo ambito Sinner ovviamente pecca di punteggio e di risultati, visto lo stop per la squalifica di cui abbiamo già parlato. L’italiano è fermo ai 2000 punti ottenuti a gennaio con la vittoria degli Australian Open. A dominare la Race c’è Carlos Alcaraz, che è al primo posto con 2740 punti ottenuti finora, da inizio 2025 ad oggi.

Sinner è sceso in queste settimane al quarto posto, con ancora la possibilità di recuperare terreno e blindare la sua partecipazione alla Finals (dove è campione in carica). Jannik è stato superato di recente da Jack Draper, che ha vinto gli Indian Wells e perso solo in finale gli Open di Madrid. Terzo posto invece per Sasha Zverev, fermo a 2275 punti.

Questa la classifica Race ATP ad oggi, prima dell’inizio degli Internazionali di Roma:

Carlos Alcaraz 2740 Jack Draper 2290 Alexander Zverev 2275 Jannik Sinner 2000 Casper Ruud 1825 Alex de Minaur 1685 Novak Djokovic 1530 Jakub Mensik 1530 Francisco Cerundolo 1515 Ben Shelton 1500

Va ricordato che solo i primi otto di questa classifica accederanno alle finali che sono già state programmate per la settimana del 9-16 novembre prossimi. Qualora vi fosse il forfait per infortunio di uno dei primi classificati, si procederà alla sostituzione scalando lo stesso ranking.