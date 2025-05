Sinner, clamorosa novità nel ranking Atp: nuovo sorpasso

Cambia molto già in queste ore per quanto riguarda il ranking Atp: lo svoglimento del torneo maschile agli Internazionali è decisivo.

Gli Internazionali d’Italia di tennis stanno entrando nella fase calda. Ovvero in direzione delle semifinali, gli appuntamenti che decreteranno quali atleti si giocheranno realmente la vittoria di questo torneo Master 1000, tra i più storici e prestigiosi di tutto il calendario tennistico stagionale.

Il pubblico italiano sogna in grande nel tabellone maschile, visto lo straordinario andamento di Lorenzo Musetti, che ha già conquistato il pass per la semifinale superando due rivali come Medvedev e Zverev negli scorsi giorni. Oltre ovviamente al grande rientro di Jannik Sinner, che sembra non aver dimenticato affatto le sensazioni e l’energia del campo da gioco, dimostrando di essere sempre tra i più quotati.

In attesa di capire chi sarà il trionfatore degli Internazionali, edizione 2025, il ranking Atp è già in continuo cambiamento. I risultati dei turni precedenti all’appuntamento finale sono decisivi per l’aggiornamento della graduatoria maschile, che potrebbe sorridere anche a Sinner stesso, sempre sicuro di restare al primo posto. Ma occhio anche a ciò che succede alle spalle del fuoriclasse altoatesino.

Sinner, buone notizie in vista del Roland Garros: il nuovo ranking Atp gli sorride

Jannik è sempre intoccabile in vetta alla classifica mondiale, ma a fare un balzo importante in queste ore è stato Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo fino a qualche giorno fa era terzo nel ranking, alle spalle di Sinner e soprattutto di Alexander Zverev, quest’ultimo uscito ieri dalla competizione per mano di Musetti.

La sconfitta di Zverev ha consentito ad Alcaraz, a prescindere dal suo risultato nelle prossime gare, di passare in seconda posizione. Lo spagnolo otterrà a Roma i punti necessari a scavalcare il tedesco, tra l’altro campione in carica al Foro Italico ma incapace di difendere il titolo in maniera decisiva.

Questo aggiornamento di graduatoria sorride anche a Sinner. Infatti tale classifica consentirà all’azzurro di evitare lo scontro diretto con Alcaraz nelle fasi iniziali del tabellone del Roland Garros. Ovvero il prossimo torneo del Grande Slam, che scatterà a Parigi come sempre a fine maggio-inizio giugno.

I primi due del ranking infatti verranno sorteggiati su due parti opposte del tabellone principale, così da farli scontrare eventualmente solo nella finalissima. In realtà già il torneo di Roma non vedrà lo scontro tra i due migliori tennisti del momento prima della possibile finale, prevista per domenica 18 maggio al Campo Centrale del Foro Italico. Insomma, solo duelli decisivi e prestigiosi tra Sinner ed Alcaraz.