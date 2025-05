Sinner-Cerundolo, novità per i telespettatori: cosa cambia in tv

Jannik Sinner è pronto a sfidare il suo terzo rivale nel cammino agli Internazionali di Roma. Ecco quando si gioca e dove si potrà vedere il match.

Continua l’avventura di Jannik Sinner nel suo primo torneo di alto livello dopo lo stop di tre mesi per squalifica. Un periodo che il tennista altoatesino ha sofferto particolarmente, visto che da atleta di spicco si nutre di sfide continue e dell’adrenalina del campo.

Gli Internazionali d’Italia sono l’evento perfetto per tornare a dimostrare le sue qualità, visto che dalla sua parte Jannik sta trovando tutto l’appoggio e l’entusiasmo dei tifosi nostrani, accorsi al Foro Italico per ammirare da vicino l’attuale numero 1 del ranking. Ed il cammino finora è netto: sconfitti in due set sia l’argentino Mariano Navone che l’olandese Jesper De Jong.

Oggi, martedì 13 maggio, Sinner tornerà immediatamente in campo sulla terra rossa di Roma. Scattano subito gli ottavi finali del tabellone maschile singolare, che vedranno il tennista azzurro sfidare un altro argentino, il classe ’98 Francisco Cerundolo. Un avversario tosto ed in ascesa, che negli ultimi mesi si è tolto diverse soddisfazioni personali.

Sinner contro Cerundolo: orario e programmazione televisiva del match degli Internazionali

Nella giornata odierna gli ottavi di finale previsti agli Internazionali partiranno dalle ore 11:00, a cominciare dal match Khachanov ed uno dei rivali designati di Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ma quando scenderà in campo il nostro Jannik?

Non prima delle ore 15:00 andrà in scena sul Campo Centrale del Foro Italico il match tra Sinner e Cerundolo. Stesso orario di ieri, quando l’azzurro ha sconfitto De Jong in due set. L’evento sarà trasmesso in diretta sia in chiaro che a livello criptato: sarà possibile assistere in TV collegandosi su Rai 1 HD, ma anche su Sky Sport Uno (canale 201) o Sky Sport Tennis (203).

Chi è sprovvisto di televisore e potrà seguire Sinner soltanto tramite dispositivi e app, potrà farlo live accedendo su RaiPlay, ovvero il canale streaming dell’emittente nazionale, oppure a pagamento tramite SkyGO, NowTV e Tennis TV.

Come detto Cerundolo è un osso duro, visto l’ottimo cammino ai Mutua Madrid Open fino alle semifinali. I precedenti tra l’argentino e Sinner sono attualmente in parità: Jannik ha sconfitto il suo prossimo rivale nella Coppa Davis del 2022 e nello stesso anno agli Open di Vienna. Cerundolo ha avuto la meglio dell’azzurro proprio agli Internazionali del 2023 ed a Miami l’anno precedente, grazie al ritiro per infortunio di Jannik.