Sinner al settimo cielo, ufficiale la nuova decisione nel circuito Atp

Notizia ufficiale per il mondo del tennis maschile che fa felice Jannik Sinner: il fuoriclasse italiano avrà così un vantaggio rilevante.

Mancano ormai pochissimi giorni e Jannik Sinner potrà considerarsi ‘libero’ da ogni tipo di stop e squalifica. Infatti il 5 maggio prossimo per il tennista azzurro rappresenterà la fine della sospensione da ogni torneo e manifestazione ufficiale di tennis, dovuta all’annoso caso Clostebol ed alla positività all’antidoping dello scorso anno.

Tutti i tifosi italiani non vedono l’ora di poter riammirare il fuoriclasse altoatesino in campo, dopo tre mesi in cui ha avuto tutto il tempo di ricaricare le batterie e prepararsi per la stagione dei grandi tornei. A cominciare dagli Internazionali di Roma, che scatteranno la prossima settimana e che daranno a Sinner l’opportunità di ripartire subito in pompa magna.

Jannik vuole tornare a primeggiare e trionfare davanti al pubblico casalingo, in un torneo Master 1000 che lo scorso anno non lo ha visto tra i protagonisti, visto che preferì saltare gli Internazionali del 2024 per prepararsi al meglio in vista del Roland Garros. Giocare di fronte al pubblico amico è sicuramente un elemento favorevole in più che l’azzurro vuole sfruttare.

Buone notizie per Sinner: le ATP Finals restano ancora in Italia

Proprio a proposito del pubblico amico e delle competizioni di tennis che si svolgono in Italia, per Jannik Sinner è arrivata una notizia molto positiva e favorevole, direttamente dalla bocca di una delle istituzioni sportive italiane. Il ministro dello sport Andrea Abodi ha pubblicamente annunciato una decisione molto importante.

Le Nitto ATP Finals restano in Italia; l’ambito torneo che si svolge a fine stagione e che vede protagonisti i migliori otto tennisti del ranking mondiale si svolgerà ancora a Torino, anche nelle edizioni 2026 e 2027. Queste le parole di Abodi: “Sono concentrato sul fatto che nel ’26 e nel ’27 gli eventi si faranno qui. Questa è la volontà che ha lasciato trapelare la federazione di concerto con Atp quindi ci sono ancora tre edizioni esaltanti, anche perché per fortuna il tennis italiano sta dimostrando di essere ai vertici del mondo quindi possiamo celebrare non soltanto un grande avvenimento ma anche la competitività del nostro tennis”.

Ottima notizia dunque per Sinner, che potrà giocarsi la vittoria di questa manifestazione (già portata a casa nel 2024) giocando di fronte ad un tifo tutto tricolore. Per le prossime tre edizioni dunque le ATP Finals si svolgeranno sempre alla Inalpi Arena di via Filadelfia a Torino, ormai una delle case portanti del tennis italiano.

Abodi ha fatto capire inoltre che lo sport italiano e la FITP sono in costante dialogo per mantenere il patrocinio sulle ATP Finals almeno fino al 2030. Infatti, dopo le prossime tre edizioni torinesi si pensa a Milano come città ospitante per il 2029 ed il 2030. Insomma, un torneo che parlerà ancora a lungo italiano.