Separazione improvvisa in MotoGP, è caos: annuncio di Bagnaia

Potrebbe scoppiare il caos a sorpresa in MotoGP, con un divorzio tra pilota e team che rivoluzionerebbe tutto. Anche Bagnaia è intervenuto.

Grande attesa per gli appassionati delle due ruote in vista del gran premio odierno in Gran Bretagna. Lo storico circuito di Silverstone ospita una gara molto importante per i destini futuri della MotoGP.

I fratelli Marquez sono gli uomini da battere, visto che rappresentano i capofila della classifica piloti. Marc, il più grande in forza alla Ducati Lenovo, è leader della graduatoria, mentre il fratello minore Alex insegue con fiducia, essendosi aggiudicato anche la Sprint Race del sabato proprio a Silverstone.

Le speranze degli italiani sono riposte sul rilancio di Pecco Bagnaia, attualmente terzo in classifica. Lo stesso piazzamento con cui partirà nella griglia iniziale del gran premio odierno. Occhi puntati sul GP britannico, anche se a far discutere nel mondo delle moto è una possibile separazione a sorpresa di cui si vocifera da qualche giorno.

Jorge Martin, è rottura con l’Aprilia: il parere di Bagnaia spiazza tutti

Il colpo di scena di metà stagione in MotoGP è la possibile rottura definitiva tra il campione del mondo in carica Jorge Martin e la sua attuale scuderia, l’Aprilia Racing. Lo spagnolo, dopo aver conquistato il titolo mondiale 2024, ha deciso di lasciare la Ducati per sposare il progetto del team di Noale. Ma finora senza grossi riscontri.

Definire Martin sfortunato è poco: il 2025 gli ha portato solo guai ed infortuni. Prima una caduta nei test pre-stagionali di Sepang, poi un secondo incidente a fine febbraio in allenamento. Infine, nel suo primo GP stagionale in Qatar, un’altra caduta in gara. Risultato: fratture continue a mani e piedi e persino uno pneumotorace.

Jorge Martin non avrebbe trovato il feeling con la nuova moto e negli scorsi giorni è fuoriuscita l’indiscrezione di una separazione anticipata con l’Aprilia, nonostante un contratto valido fino al dicembre 2026. Una situazione che sta facendo discutere e che anche Pecco Bagnaia ha voluto commentare.

“Quando hai un contratto, devi rispettarlo. Non puoi annullarlo, se firmi qualcosa devi rispettarlo. Potrebbe essere un problema se qualcuno iniziasse a creare questo tipo di caos“. Bagnaia ha rincarato la dose: “Viviamo in un periodo in cui si fa molta speculazione sui social media e questo è un grosso problema. È difficile anche capire cosa è vero e cosa è falso”.

L’Aprilia intanto ha fatto sapere, tramite comunicato, di non aver intenzione di chiudere anzitempo il rapporto con Martin e di non stare trattando una rimodulazione del contratto. Mentre qualcuno vocifera di un possibile accordo sottobanco tra lo spagnolo e la Honda.