Scuole chiuse, la data da segnare sul calendario: genitori su tutte le furie

I genitori sono tutte le furie perché, dopo le vacanze di Pasqua e il lungo ponte del 25 aprile e del primo maggio, le scuole saranno chiuse in un’altra data.

Mancano pochi giorni alla fine dell’anno scolastico ma sembra che le vacanze non siano ancora finite. Dopo i giorni di chiusura delle scuole per Pasqua, il 25 aprile e il lungo ponte che ha portato al primo maggio, ci sarà un altro giorno in cui gli studenti non faranno lezione.

I genitori sono furiosi perché già dovranno fare i conti con 3 mesi di estate in cui i ragazzi e i bambini non andranno a scuola ma si ritrovano ancora ora, a maggio, con un altro giorno di chiusura. Ecco la data da segnare sul calendario.

La data in cui le scuole saranno chiuse

Un altro anno scolastico sta per volgere al termine, tanto che molti studenti e studentesse si trovano ora alle prese con le ultime interrogazioni e le ultime verifiche prima degli scrutini finali che porteranno alle pagelle. Poi ci saranno coloro che dovranno sostenere l’esame di terza media e di maturità e che quindi, dopo la fine della scuola, dovranno continuare a studiare.

Ma questa è un’altra storia perché, chi pensava che ora le vacanze fossero finite, deve ricredersi. Infatti, anche se manca poco alla fine dell’anno scolastico, c’è una data da segnare sul calendario in cui le scuole saranno di nuovo chiuse. In particolare la chiusura ci sarà in molti dei comuni che saranno interessati dal passaggio delle tappe del Giro Italia.

Il 20 maggio, ad esempio, le scuole sono state chiuse a Lucca e a Pisa, le due città di partenza e arrivo della tappa a cronometro di 28 km. Lunedì 26 maggio invece le scuole saranno chiuse nei paesi sedi di seggio elettorale in occasione del primo turno delle elezioni amministrative (previsto per domenica 25 e lunedì 26 maggio, appunto).

Sono 117 i comuni italiani che andranno a votare e dove, nelle scuole in cui si terranno i seggi, non si farà lezione già a partire da venerdì 23 maggio. Sabato si procederà all’allestimento dei seggi, lunedì 26 maggio invece ci sarà lo spoglio. Inoltre, per il ripristino dei locali è prevista la chiusura delle scuole anche per martedì 27 maggio. Di fatto i ragazzi torneranno a scuola mercoledì 28 maggio.

C’è da dire, poi, che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto anche il turno di ballottaggio: in pratica se nessuno dei candidati alla carica di sindaco riuscisse ad ottenere la maggioranza del 50% dei consensi nelle votazioni previste il 25 e il 26 maggio, si andrà a votare di nuovo domenica 8 e lunedì 9 giugno, giorni in cui si voterà, in tutta Italia, anche per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza.

Anche in questo caso le scuole saranno nuovamente chiuse, dato che le sedi dei seggi dovranno essere messe a disposizione già a partire dal pomeriggio di venerdì 6 giugno. Per molti studenti, dunque, l’anno scolastico potrebbe finire in anticipo rispetto alla data stabilita di sabato 7 giugno.