Scoppia l’estate, attenzione a questa data: farà un caldo assurdo

Dopo giorni di instabilità climatica, le temperature inizieranno a salire ed in questa data scoppierà l’estate e farà un caldo assurdo. Ecco quando.

La nostra primavera è stata caratterizzata da temperature piacevoli e miti, addirittura al di sopra delle medie stagionali. Così in tanti hanno approfittato già per andare al mare o al lago a prendere il sole ma è anche vero che in questi ultimi giorni di maggio l’instabilità climatica si è fatta sentire un po’ ovunque in tutta la nostra Penisola.

Ma questa situazione è destinata a finire perché c’è una data in cui le temperature saliranno repentinamente: scoppierà l’estate. Ecco quando ci sarà questo cambio di rotta che porterà finalmente il caldo in Italia.

La data in cui scoppierà l’estate e farà un caldo assurdo in Italia

Le ultime settimane in Italia sono state caratterizzate da una instabilità climatica che ha portato piogge e persino grandine in numerose regioni ma anche bruschi cali nelle temperature. Le previsioni meteo per i prossimi giorni sono ancora all’insegna del maltempo e così sembra che il mese di maggio sarà ancora relativamente fresco, con piogge e temporali.

Addirittura il tempo sarà così brutto che sembrerà di essere tornati in inverno, e questo a causa di una perturbazione scandinava, generata da un ciclone formatosi nelle zone polari e in discesa fino alla Baviera. Al nord Italia giovedì ci saranno temporali con grandine, specie in Lombardia e nel Triveneto, e lo stesso poi accadrà nel Centro-Sud da venerdì. Le temperature poi caleranno.

Infatti sull’Italia cadrà anche qualche fiocco di neve sulle Alpi di confine fino a 1900 metri: una situazione piuttosto bizzarra per essere fine maggio. Nel fine settimana, poi, ci saranno rovesci alternati a momenti di sole, con una perturbazione tra martedì e mercoledì, specie al Nord e parte del Centro. Ma per fortuna questa è una situazione destinata a finire presto perché ci sarà una data in cui farà un caldo assurdo e scoppierà letteralmente l’estate.

Tra il 28 e il 29 maggio, infatti, arriverà l’anticiclone africano e con esso temperature molto più alte. Con molta probabilità, dunque, il ponte del 2 giugno sarà molto caldo e caratterizzato dal sole. Arriveranno infatti temperature anche molto alte, come 35-37°C e minime di notte oltre i 20°C. Con molta probabilità i prossimi tre mesi saranno molto caldi. Dunque, anche se i prossimi giorni saranno ancora freschi e instabili, tra il 28 e il 29 maggio scoppierà l’estate in Italia e arriverà il gran caldo.