Roma – Fiorentina, le pagelle del Prof. Paolo Marcacci

Svilar 9

A qualcuno piace…cardio, nel senso che senza le sue parate le coronarie di più d’un romanista avrebbero ceduto, oggi. Interventi spettacolari nel primo tempo, parate dal coefficiente di difficoltà ultra terreno nel secondo. La prestazione più bella nella partita forse più complicata. Contro un altro portiere oggi Kean avrebbe portato a casa una doppietta. Scriva lui la cifra del rinnovo di contratto.

Celik 6

Soffre e a tratti…s’offre, quando Kean gli invade le zolle. Poi s’assesta e calpesta, più guardingo.

Mancini 7

Gladiatorio, tra le botte prese, la soglia del dolore evidenziata e la capacità di non reagire, lasciando che siano Kean e soci a innervosirsi.

N’Dicka 6,5

Ci mette qualche minuto a prendere le misure al fraseggio viola negli ultimi venti metri, poi torna a essere il mastice che conosciamo per la chiusura di ogni spiffero. Le occasionissime della Fiorentina nascono da smarrimenti altrui quando la Roma perde palla in mezzo.

Soulé 7,5

A San Siro protagonista con il gol, oggi con una soglia di sacrificio a tutta fascia e un chilometraggio davvero illimitato. Redditività assoluta, dopo mesi di catechesi tattica del Cardinale Ranieri.

Koné 7

Di lotta e di governo. Partita da leader.

Cristante 6

A coprire le spalle della Roma, come un plaid di (buon) senso tattico contro le ventate di Kean e compagni.

Pellegrini 6

Meglio in mezzo, con qualche efficace recupero palla; largo a sinistra non trova lo spunto risolutivo.

Angelino 6,5

Ha scaricato il telepass, ma al casello dell’out sinistro passa sempre in tempo utile.

Shomurodov 6,5

Assist intelligentissimo e lucido, nel cuore dell’area, servito ad arte e…ad Artem. Prima e dopo, uno scatto via l’altro a cercare varchi tra le linee, ma anche nel ripiegare fino a metà campo. Dedizione ex sovietica per una Roma operaia, ma dalla classifica sempre più capitalistica.

Dovbyk 7

Bomba o non…bomber? Bomber, col ginocchietto piegato e in tuffo da consumato frequentatore dell’area piccola. Arriveremo a Roma, dove lui resterà.

Pisilli 6,5

Giri al motore e fallo tattico provvidenziale nel finale. Dona ossigeno ai polmoni della Roma, ora trovi lucidità in fase di conclusione.

Gourna Douath 6

Ranieri lo (ri)sceglie per rimpolpare la mediana nel momento in cui il mare si fa grosso a centrocampo. Regge l’urto, pur buttando qualche pallone.

Baldanzi 6

Palla a lui in avanti e la Roma respira nel finale.

El Shaarawy 6

Catalizzatore di palloni e calcioni, rima da Coppa dei…aspettiamo.

Rensch 6

Disciplina e freschezza nel faticoso finale.

Ranieri 9

Aggiusterebbe anche la Ferrari.

Ranieri