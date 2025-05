Roma, dal 31 maggio torna a Parco Talenti il Sessantotto Village!

È tutto pronto per la dodicesima edizione del Sessantotto Village, l’evento cult dell’estate romana che avrà inizio il 31 maggio e che lo scorso anno ha fatto registrare migliaia di presenze e quasi cento eventi.

L’edizione 2025 si presenta altrettanto ricca di appuntamenti fino al 28 agosto, data di chiusura. Tutti i giorni a partire dalle ore 18.00 saranno in programma su due palchi spettacoli, concerti ed eventi culturali per tutta la famiglia, sempre completamente gratuiti. E quest’anno, grande novità, dal mese di giugno partirà anche il CineVillage, in collaborazione con ANEC Lazio, per offrire serate di cinema all’aperto con proiezioni sotto le stelle e ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo.

All’interno del villaggio il pubblico potrà accedere liberamente per godere anche di laboratori didattici, spazi culturali, un’area espositiva e un’ampia area food, per accompagnare i pomeriggi e le serate dell’estate 2025. Fino al 17 agosto, Parco Talenti praticamente ogni sera o quasi sarà un punto di incontro e di aggregazione per l’estate dei romani e non solo.

Anche per questa dodicesima edizione, a supportare la parte organizzativa diretta da Steeve Illiano, Federico Illiano e Riccardo Paddeu con Musica Incontro, la direzione artistica sarà affidata a Gabriele Pizzuti, coadiuvato da Franco Schembri.

Si parte il 31 maggio con “Insieme Per Rino – Montesacro Canta Rino”, la grande kermesse dedicata a Rino Gaetano che verrà condotta dal presentatore ufficiale Stefano Raucci, voce nota di Radio Radio. L’evento sarà aperto dalla band “A Qualcuno Piace Rino” e vedrà la partecipazione di giovani artisti emergenti come Naive, Matteo Costanzo, Martina Attili, Eugenio Campagna Comete, e altri artisti noti come Max Maglione, Marco Morandi e i Rinominati. Durante la manifestazione, verranno presentate anche altre iniziative come gli storytelling di Bruno Stanzione e la rubrica culturale “Keller” di AnnaLisa Nicastro.

Il primo giugno a salire sul palco centrale sarà Gianfranco Butinar con lo spettacolo omaggio a Franco Califano, mentre il 2 giugno spazio alla serata dedicata ai Beatles con il concerto degli Apple Pies. E ancora, tra i primi concerti da segnalare il 4 giugno Roberto Pambianchi con “Io e Lucio Battisti”, il 5 giugno Pino Galiena con “Pino In Blues” dedicato a Pino Daniele e il 6 giugno i Galileo con il tributo ai mitici Queen. L’orario di inizio dei concerti sarà alle 21,00.

Anche quest’anno all’interno del programma del Sessantotto Village si terranno tante iniziative come l’Enne Festival, con incontri a sfondo sociale e culturale, laboratori didattici e sportivi per grandi e piccoli e per tutta la famiglia, e spazi espositivi che arricchiranno e coloreranno ulteriormente il villaggio.

Tra le grandi novità, come detto, la collaborazione con ANEC Lazio che produrrà un calendario di proiezioni cinematografiche a partire dal mese di giugno: non mancherà la presenza di alcuni registi e attori, ad impreziosire il programma che verrà ufficializzato nelle prossime ore.

Così ne parla Steeve Illiano, uno dei responsabili del Sessantotto Village: “Quest’anno cresceremo ancora con iniziative nuove e tante sorprese per il nostro pubblico. Ci saranno come tradizione i concerti, gli appuntamenti culturali, gli storytelling, laboratori didattici e sportivi, e, tra le novità, anche le proiezioni di film all’aperto che metteranno il cinema in primo piano grazie ad una bella collaborazione nata con ANEC Lazio. Sarà una grande occasione per il nostro territorio e per tutti i romani che vorranno trascorrere l’estate insieme a noi”. Tra le grandi novità, il fatto che il Sessantotto si farà letteralmente in due sviluppando un programma di eventi anche in un’altra area della capitale, in zona Tiburtina/Colli Aniene: “Ci stiamo lavorando e presto saprete di più anche in merito a questo secondo villaggio, che ha l’obiettivo di esportare il modello del Sessantotto anche in un altro parco, che stiamo provvedendo a sistemare e ad attrezzare per renderlo fruibile e vivibile con eventi e concerti per tutta l’estate” – dice Steeve Illiano.

Il programma completo dei concerti e degli eventi che si svolgeranno fino alla fine di agosto è sul sito

www.sessantottovillage.it

Village” e “Sessantotto Talenti”.

