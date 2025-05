Prima di partire per le vacanze ricorda di scollegare questi apparecchi: se non lo fai rischi grosso

Prima di partire per le vacanze anche solo per pochi giorni ricordati di scollegare questi apparecchi dalle prese: eviti rischi e ti godi il relax.

In questi ultimi mesi prima dell’arrivo di agosto, in molti si stanno già organizzando per decidere quale sia la prossima meta per le vacanze. C’è chi ha già tutto pianificato e non aspetta altro che arrivi il giorno della partenze e chi invece sta ancora in alto mare ed è indeciso fra mille luoghi da scoprire.

Nel momento in cui la meta sarà stata scelta, saranno diverse le cose da organizzare prima della partenza e più si avvicinerà il giorno scelto e più ci saranno le ultime cose da mettere a punto. Prima di tutto si andrà a pianificare il viaggio nei suoi minimi dettagli, orari di partenze e di arrivo dovranno essere tenuti bene a mente. Si andranno poi a preparare i documenti necessari e infine, ecco che si potranno anche preparare i bagagli.

Mai partire da casa se prima non si sono staccati questi apparecchi dalle prese

Una volta che anche i bagagli saranno pronti e si avrà la certezza di non essersi dimenticati nulla, ecco che si potrà procedere ad un altro passaggio fondamentale, ossia chiudere casa prima della partenza. Un’operazione che necessita anche di qualche minuto in più, ma che dovrà essere fatta con la massima attenzione e oculatezza.

Dopo essersi assicurati di aver chiuso finestre, balconi, con relative persiane o tapparelle, si potrà procedere a chiudere anche l’interruttore centrale dell’acqua e anche il gas. La corrente, per tutta una serie di ovvi motivi non potrà essere staccata, ma attenzione però, perché questo non vuol dire lasciare tutto in corrente, anzi, prima di chiudersi la porta alle spalle sarà importantissimo staccare questi apparecchi dalle prese elettriche.

Quello che è importante sapere, è che molti dispositivi consumano energia anche da spenti. Sono i classici apparecchi in stand-by e che hanno quella lucina rossa sempre accesa. Questi, non solo ‘succhiano’ corrente H24, ma sono anche a rischio di corto circuito nel caso in cui ci fosse uno sbalzo di energia elettrica. Quindi, prima di partire per le vacanze, meglio staccare TV, PC, console da gioco, microonde, friggitrice ad aria, macchinetta del caffè e tutti quegli apparecchi che consumano anche se da spenti. Solo così al ritorno si eviterà di trovare brutte sorprese.