Prelievo bancomat, nuovo messaggio allo sportello ATM: fate attenzione

Chiunque stia facendo un prelievo al bancomat dovrebbe fare attenzione ad un nuovo messaggio che compare allo sportello. Ecco di cosa si tratta.

Nonostante negli ultimi tempi sempre più persone utilizzino i mezzi di pagamento elettronici per acquistare e lo shopping online sia sempre più preferito, tante altre persone scelgono ancora di pagare in contanti i propri acquisti e la spesa. Così periodicamente si recano allo sportello della propria banca per prelevare del denaro in contanti.

Bisogna però fare attenzione al nuovo messaggio che compare allo sportello ATM quando si fa un prelievo bancomat. Questa importante novità riguarda tutti ed è da conoscere per evitare problemi.

Il messaggio allo sportello ATM quando si fa un prelievo al bancomat

Fra pochi giorni, mentre si è allo sportello ATM a fare un prelievo, potrebbe comparire questo nuovo messaggio, che indica un’importante modifica. Infatti, dal 28 giugno entreranno in vigore le novità della riforma del sistema interbancario europeo.

In ottica di una maggiore trasparenza che è molto voluta dalle autorità europee, dal prossimo 28 giugno la banca proprietaria dello sportello bancomat deciderà e prenderà visione dell’importo della commissione che sarà applicata ad ogni prelievo allo sportello. Di conseguenza, quando ci si troverà a fare un prelievo bancomat, comparirà un nuovo messaggio allo sportello ATM.

Infatti si potrà prendere visione dell’importo della commissione applicata al prelievo e, a questo punto, l’utente potrà decidere se procedere o meno con l’operazione o recarsi ad un altro ATM. Questo di fatto renderà l’operazione del prelievo più trasparente e vantaggiosa per gli utenti che abitualmente prelevano contanti. Ma non è tutto oro quello che luccica…

Di fatto con questa riforma ogni banca potrà decidere quale tariffa applicare per l’uso dei propri sportelli da parte di chi è utente di altri istituti di credito. Nelle zone in cui c’è poca concorrenza, in particolare, le tariffe potrebbe essere più alte di quelle praticate prima del 28 giugno e dunque i clienti potrebbero rimetterci di più. In particolare ad essere svantaggiati in questa situazione potrebbero essere i clienti delle banche digitali che hanno bisogno di recarsi presso un altro istituto di credito, diverso dalla propria banca, per prelevare del denaro in contanti.

Dunque attenzione a questo nuovo messaggio che riguarda l’ammontare delle commissioni che comparirà ogni volta che si farà un prelievo al bancomat.