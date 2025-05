Pogacar, arriva una svolta improvvisa: ora è ufficiale

Tadej Pogacar annuncia una novità per quanto riguarda la propria carriera da sportivo e personaggio celebre: un accordo a sorpresa per il ciclista.

In questi giorni sta andando in scena il Giro d’Italia, una delle gare a tappe di ciclismo più appassionanti e seguite in tutto il mondo. L’esito della sfida per la maglia rosa quest’anno è più incerto che mai, soprattutto per l’assenza di colui che, se avesse partecipato, sarebbe stato il favorito assoluto del giro.

Tadej Pogacar, il ciclista più noto e titolato del momento, ha scelto di non partecipare alla gara che si sta svolgendo su territorio italiano. Il fuoriclasse sloveno ha vinto la scorsa edizione del Giro, ma quest’anno ha voluto puntare tutto sul Tour de France, la corsa a tappe transalpina che Pogacar ha già conquistato tre volte nella sua carriera.

Difficile trovare al giorno d’oggi un personaggio del mondo del ciclismo più forte ed iconico di Pogacar, che sta diventando un vero e proprio cannibale della sua disciplina. Il corridore della Team Emirates XRG, proprio grazie alla sua risonanza, sta ottenendo inviti e proposte anche al di fuori del mondo delle corse.

Pogacar, dalle bici alla pubblicità: sarà testimonial di un brand internazionale

Cosa c’è di meglio che sponsorizzare la propria azienda, soprattutto se legata al mondo dello sport e della velocità, con l’immagine di un campionissimo del momento. Ecco la scelta fatta da un marchio internazionale e molto rinomato, che ha puntato su Tadej Pogacar come nuovo testimonial.

Il ciclista campione in carica di Giro d’Italia e Tour de France sarà il nuovo uomo-immagine di Continental, brand che produce pneumatici ad alto livello. Pogacar e l’azienda tedesca hanno stretto una collaborazione a lungo termine, basata su valori condivisi come performance e sicurezza.

Continental è punto di riferimento per automobilisti e ciclisti di tutto il mondo, visto il livello premium degli pneumatici di vario genere prodotti dalla casa di Hannover. Pogacar ha sposato con entusiasmo questa partnership: “Le prestazioni di alto livello non sono solo il risultato del talento individuale, ma anche di una ricerca continua. Continental e io condividiamo l’ambizione di sfruttare sempre al massimo le nostre possibilità, sia in termini di sport che di sviluppo. Questa partnership è stata quindi la logica conseguenza”