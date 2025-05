Niente da fare per Stefano De Martino, la Rai ha deciso: indiscrezione assurda

Stefano De Martino è uno dei più giovani e talentuosi conduttori della televisione italiana ma la Rai sembra aver preso una decisione assurda nei suoi confronti.

Da qualche mese è Stefano De Martino a condurre l’amato gioco del pre- serata di Rai Uno “Affari Tuoi”, registrando ascolti record. Il pubblico sembra essersi affezionato in fretta alla sua simpatia e al suo talento, tanto da aver “dimenticato” il suo predecessore Amadeus.

Effettivamente De Martino ha quello stile nella conduzione, divertente e spensierato, che piace tanto al pubblico della Rai, che l’ha seguito anche su Rai Due alla conduzione di “Stasera è tutto possibile”. Sembrerebbe davvero che l’ex ballerino di Amici sia uno dei conduttori più talentuosi della televisione italiana se non fosse che la Rai ha preso una decisione assurda nei suoi confronti. Ecco l’indiscrezione che è spuntata fuori.

L’indiscrezione sulla decisione della Rai su Stefano De Martino

Il giornalista Giuseppe Candela ha rivelato su Dagospia.it un’indiscrezione interessante su Stefano De Martino. Sembrerebbe che la Rai abbia preso una decisione assurda nei confronti del nuovo conduttore di Affari Tuoi.

Infatti, nonostante gli ascolti record che sta facendo registrare al famoso gioco dei pacchi (e che ha registrato anche a “Stasera tutto è possibile” su Rai Due), sono arrivate delle belle batoste per il conduttore campano. Sembrerebbe infatti che la Rai abbia preso una decisione assurda nei confronti di Stefano De Martino. Candela ha infatti rivelato: “C’è stata la mancata promozione dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile su Rai 1… La settimana successiva stop (o rinvio?) alla messa in onda dello spettacolo teatrale annunciato in palinsesto…”

Insomma, nonostante il successo di Stefano De Martino, la Rai non ha voluto rischiare mandando in onda l’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile” su Rai Uno e nemmeno lo spettacolo teatrale del ballerino (che in giro nei teatri è stato accolto benissimo). Ma c’è di più: sembrerebbe che la Rai avrebbe voluto testare ad inizio giugno un nuovo game show estivo in prima serata da alternare ad Affari Tuoi ma che poi non se ne sia fatto più nulla.

Secondo Giuseppe Candela il motivo di questi tre no che Stefano De Martino si è preso dalla Rai, è legato al timore che non faccia ascolti ottimi come Affari Tuoi. Quindi in un certo senso l’Azienda Pubblica Televisiva vorrebbe preservare il giovane talento Rai da eventuali flop. Come conseguenza la Rai ha deciso di allungare Affari Tuoi ancora di qualche giorno e magari per Stefano De Martino ci saranno novità nella prossima stagione.