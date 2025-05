Musetti-Alcaraz, pessime notizie per l’italiano: speranze ridotte al lumicino

Lorenzo Musetti se la vedrà con Carlos Alcaraz nelle semifinali degli Internazionali d’Italia. Ma per l’italiano non arrivano buone notizie.

Gli appassionati di tennis hanno ancora negli occhi la magnifica prestazione con la quale Lorenzo Musetti si è guadagnato il pass per la semifinale degli Internazionali d’Italia. Una serie di colpi stupendi, esteticamente perfetti, che hanno consentito al tennista azzurro di superare un altro turno del tabellone al Foro Italico.

L’Italia dello sport in generale sta realmente scoprendo le potenzialità di Musetti, che dopo aver sconfitto un Medvedev in difficoltà si è imposto anche sull’ex numero 2 al mondo Alexander Zverev, in due set combattuti ma meritatamente vinti dall’atleta di Carrara. A brillare è stato soprattutto il rovescio di Musetti, limpido, potente, a tutto braccio, degno del miglior Djokovic.

Non è un caso se Adriano Panatta, leggenda del tennis nostrano, ha citato Musetti come uno dei pochi tennisti ad oggi capaci di insidiare la leadership di Jannik Sinner nel circuito Atp. Peccato che sulla strada per la finalissima di Roma ci sia ora un certo Carlos Alcaraz, altro grande talento odierno, in crescita dopo alcune ultime prestazioni.

Musetti sfavorito contro Alcaraz: per gli scommettitori la finale è già scritta

Durante gli Internazionali, Alcaraz è tornato ad occupare il secondo posto nel ranking Atp, scavalcando proprio Zverev dopo la sconfitta di quest’ultimo con Musetti. L’italiano invece ha guadagnato una posizione in classifica salendo a numero 8 al mondo.

Difficilissima la sfida che attende Lorenzo questo pomeriggio al Campo Centrale del Foro Italico. Alcaraz è un atleta imprevedibile e che sta ritrovando la forma giusta, anche in vista degli slam di Parigi e Londra che sono ampiamente nelle sue corde. Il sogno di vedere una finalissima tutta italiana tra Musetti e Sinner (impegnato nell’altra semifinale contro Tommy Paul) rischia di rimanere un’utopia. Almeno secondo i bookmakers.

La vittoria di Musetti in semifinale contro Alcaraz viene considerata poco probabile dalle maggiori agenzie di scommesse. Il trionfo del tennista toscano è pagato a quota 3,30 per Snai e 3,25 per Goldbet e Netbet. Al contrario appare molto probabile che la spunti il fuoriclasse di Murcia, visto che le stesse agenzie giocano a quota 1,32 o 1,31 il passaggio del turno di Alcaraz.

Ma tutto questo riguarda solo i pronostici e le impressioni sulla carta, buone per chi ama scommettere legalmente sui risultati sportivi. In campo potrebbe essere tutt’altra musica. Vero è che Alcaraz nei precedenti è in vantaggio per 4-1 sull’azzurro, ma Lorenzo Musetti sta vivendo un periodo di forma straordinaria che difficilmente potrà interrompersi da un momento all’altro.