Mondo Convenienza, costa pochissimo e lo vogliono tutti: così il tuo bagno diventa un gioiellino

Chi ha voglia di rendere elegante il proprio bagno dovrebbe prendere in considerazione le soluzioni di Mondo Convenienza per trasformarlo in un vero gioiellino.

Arredare casa, si sa, può essere dispendioso in termini di denaro. Però, per fortuna, è possibile farlo anche spendendo poco. Per questo tante persone si recano nei negozi Mondo Convenienza perché qui trovano soluzioni esteticamente belle, intelligenti, di qualità ed anche economiche.

Così, chi vuole dare una nuova immagine al proprio bagno, trasformandolo in un gioiellino, dovrebbe approfittare dei prezzi convenienti su tante soluzioni di Mondo Convenienza. Ecco alcune proposte da non farsi sfuggire.

Le soluzioni per il bagno da Mondo Convenienza

Dopo aver comprato casa oppure dopo alcuni anni che si abita nel proprio appartamento, potrebbe balenare in testa l’idea di voler rifare il bagno, magari per renderlo più moderno ed elegante. Il problema è che, al giorno d’oggi, i costi per i mobili sono lievitati e così spesso questo rimane solo un desiderio irrealizzabile.

Per fortuna da Mondo Convenienza è possibile trovare soluzioni moderne per trasformare il proprio bagno in un gioiellino. Si tratta di pezzi funzionali ma a prezzi molto convenienti, pensati per tutte le esigenze. Se ad esempio si ha a disposizione un bagno piccolo, sono disponibili soluzioni salva spazio, esteticamente belle ma anche funzionali, come ad esempio Vittoria, che si configura con un mobile sospeso con lavabo, lo specchio retroilluminato e il pensile alto e stretto.

Per questa soluzione si parte da un prezzo di soli 205 euro. Per chi invece vuole dare al proprio bagno un’impronta più contemporanea, ci sono i pezzi della linea Sandy, disponibile anche in colori particolari come il verde star abbinato all’inox. Si caratterizza per cassettoni capienti, lavabo in ceramica e una struttura sospesa. Il prezzo di base è di 210 euro.

Infine, chi vuole un bagno più strutturato, può puntare sulla linea Elegant, disponibile sia in versione sospesa, ideale per i bagni di piccole dimensioni, sia da appoggio, per le stanze più ampie. I prezzi di partenza vanno da 420 euro per la prima soluzione e da 480 euro per la seconda soluzione. Insomma, chiunque voglia dare al proprio bagno un aspetto nuovo può approfittare delle offerte di Mondo Convenienza su tanti mobili per questa stanza.

Fino a fine mese ci sono prezzi ribassati rispetto al listino standard. Si tratta di modelli già disponibili, per i quali non sono previsti tempi di attesa; sono facili da montare ed ideali per ogni stile di casa. Bisogna approfittare perché stanno andando a ruba.