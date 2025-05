Michetti smonta le polemiche sul referendum ▷ “Si può votare stando fuori dalle urne”

La Destra, in vista del prossimo referendum che si svolgerà l’otto e nove giugno, adotta una strategia molto precisa, bollando i quesiti referendari come inutili, inconsistenti. Il referendum ha un quorum e la campagna elettorale dei partiti di Destra volge sul “non andate a votare”. La consueta tattica della parte avversa, cioè della parte che non ha proposto il referendum. Dall’altro lato, da Sinistra, l’alzata di scudi è contro questa scelta di promuovere il non voto.

Enrico Michetti analizza la legittimità della scelta del non voto: “Nel momento in cui c’è un quorum lì già si cristallizza una scelta. Io posso decidere se far vivere il quorum o non farlo vivere, per cui quella è una scelta discrezionale. Io là già sto votando a prescindere dal fatto che mi rechi alle urne o meno. Io già sto facendo la mia scelta. Il fatto di aver posto un quorum fa sì che il cittadino, decidendo di non andare alle urne, ha votato contro quella che era la proposta di coloro che volevano abrogare quelle norme. Di fatto è un voto. Se la mia assenza ha fatto sì che il quorum non venisse raggiunto, significa che io assente ho votato bene, ho votato per il mio interesse. Se il mio interesse era quello di non far raggiungere il quorum e quindi di tenere in piedi quella norma.

Io ho votato stando al di fuori delle urne, ma questi sono gli effetti deliberativi dell’istituto del referendario. Nelle altre elezioni io vado là e seleziono un partito ed un candidato, probabilmente voto un programma di governo. Qui io posso decidere, stando a casa, di tenere in piedi la norma. Se quella è la mia volontà, io ho votato già. Se io non sono andato a votare e non si è raggiunto il quorum, io ho votato bene: nel senso che ho votato perché quella legge rimanesse dove sta, in quel palinsesto che ritengo adeguato a regolare quel processo, quel procedimento, quell’area tematica, quell’argomento.

Ovviamente ho votato bene sulla base delle mie convinzioni, della mia decisione da cittadino elettore. Quindi la mia decisione l’esprimo non andando a votare, perché il referendum prevede questa modalità”.