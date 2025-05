Meteo, cerchiate questa data sul calendario: tutti barricati in casa per temporali e nubifragi!

Le previsioni meteo dei prossimi mesi sono allarmanti: c’è una data in particolare da segnare sul calendario perché sarà caratterizzata da temporali e nubifragi.

La Pasqua e la Pasquetta di questo anno sono state caratterizzate da bel tempo in quasi tutta Italia e anche gli ultimi giorni di aprile e i primi di maggio si stanno rivelando belli con temperature piacevoli e sole, tanto che molte persone hanno deciso di andare al mare o al lago ad abbronzarsi un poco.

Purtroppo, però, questo bel tempo non durerà ancora a lungo ed in particolare c’è una data da segnare sul calendario in cui ci saranno temporali e nubifragi. Ecco quando è previsto il maltempo secondo il meteo.

Il meteo prevede temporali e nubifragi per questa data

Da Nord a Sud Italia stiamo assistendo a delle temperature molto piacevoli per via dell’alta pressione subtropicale. in tante città venerdì si sono registrate temperature tra i 28 e i 29°C regalando quasi un assaggio di estate. Lo stesso anche sabato: 30°C in Puglia, Sardegna, Toscana e in alcune zone della Val Padana.

Ma questa situazione idilliaca non è destinata a durare per molto. Infatti, a partire da domenica 4 maggio le temperature alte e piacevoli di questi ultimi giorni verranno mitigate da flussi di aria più fresca provenienti dalla Scandinavia. Di conseguenza le previsioni meteo parlano anche di temporali e nubifragi molto intensi proprio per via del forte contrasto termico che si verificherà a breve.

Non sono escluse anche grandinate e forti raffiche di vento. Soprattutto al Nord sono previsti temporali locali e supercelle sulla Val Padana centro-orientale. Sempre al Nord e sul medio-alto Tirreno, anche la giornata di lunedì sarà instabile, con precipitazioni diffuse soprattutto a ridosso dei Monti tra Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto, dove si prevedono accumuli pluviometrici superiori ai 100 mm nell’arco di 24 ore.

In Val Padana sono previsti temporali con grandinate e chicchi di medie o grosse dimensioni, quindi la situazione sarà abbastanza preoccupante. Di poco conto invece l’instabilità che si registrerà nel sud e nel resto d’Italia, dove ci potranno essere episodi di pioggia di poca intensità. Dunque la data da segnare sul calendario per il maltempo, caratterizzato da temporali, nubifragi, raffiche di vento e grandinate, sarà quella di domenica, così come quella di lunedì, specie per le regioni del Nord Italia.