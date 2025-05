Marcell Jacobs ci ripensa, decisione definitiva: non ci sono più dubbi

Novità importante su Marcell Jacobs e sul suo rientro in campo dopo il recente infortunio. Arriva l’annuncio ufficiale che sorprende tutti.

Il mondo dell’atletica leggera italiana spera sempre di rivedere ad altissimi livelli colui che ha forse regalato la gioia più inaspettata e clamorosa degli ultimi 10 anni. Ovvero Marcell Jacobs, ex medaglia d’oro dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, nonché campione europeo in carica nella stessa specialità.

Dopo l’exploit olimpico, Jacobs ha faticato a trovare una continuità agonistica ed una condizione atletica realmente positiva. Lo sprinter nativo di El Paso ha sofferto in tempi recenti di moltissimi stop, che lo hanno condizionato anche ai Giochi di Parigi dello scorso anno. Senza parlare di alcune questioni extra-campo piuttosto delicate, come il caso della violazione della privacy subita dall’atleta.

L’obiettivo del 2025 è arrivare però al massimo della forma all’evento più atteso, ovvero i Mondiali di Atletica Leggera che si svolgeranno a settembre, tra l’altro nella cornice di Tokyo che evoca solo ottimi ricordi per Jacobs. Ma una recente lesione muscolare lo sta frenando, facendo preoccupare tutti i suoi tifosi più accaniti.

Quanto rientra in pista Jacobs? Arriva l’annuncio che chiarisce ogni dubbio

L’infortunio muscolare appena citato ha costretto dunque Marcell Jacobs a saltare diversi impegni della Diamond League, la manifestazione di atletica leggera itinerante che gli avrebbe dato modo di prepararsi al meglio per i Mondiali di settembre.

In forte dubbio la sua presenza al Golden Gala di Roma, uno dei meeting di atletica più importanti in Italia ed in Europa. Difficilmente Jacobs riuscirà a bruciare le tappe e presentarsi allo stadio Olimpico. Mentre si attendono decisioni in tal senso, è arrivato però un comunicato social che ha annunciato dove sicuramente potremmo rivedere l’azzurro in gara.

Jacobs sarà presente ai Paavo Nurmi Games di Turku, evento in terra finlandese che si svolgerà il 17 giugno prossimo. Compare infatti anche il nome dello sprinter italiano tra i partecipanti ufficiali di questa gara, nella speranza di rivedere un Marcell esplosivo e in buona forma, dando i segnali necessari per puntare su di lui anche in chiave mondiale.

Oltre a Jacobs sarà ai nastri di partenza di Turku anche l’altro centometrista azzurro Chituru Ali, che lo scorso anno allo stesso meeting diede spettacolo, chiudendo la prova al secondo posto (proprio dietro al connazionale) scendendo sotto i 10”. Ma occhio perché la concorrenza si rinfoltisce: tra i ‘convocati’ c’è anche Andre DeGrasse, il fuoriclasse canadese che è considerato tra i migliori sprinter degli ultimi decenni.