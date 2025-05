Leclerc-Hamilton, è successo al termine del Gp Miami: nessuno lo ha visto

Dopo l’ultimo gran premio ancora deludente per quanto riguarda la Formula 1, in Ferrari è arrivato un gesto a sorpresa dei due piloti protagonisti.

Non riescono proprio ad ingranare i due piloti della Ferrari. La stagione automobilistica della Rossa, nata sotto grandi speranze e propositi ottimistici, si sta trasformando in qualcosa di esageratamente deludente. Charles Leclerc ed il neo arrivato Lewis Hamilton sembrano lontani anni luce dagli standard promessi.

Basti pensare che il team italiano nella classifica costruttori è attualmente solo al quarto posto, a distanze siderali rispetto alla McLaren. Anche l’ultimo gran premio, andato in scena lo scorso weekend sul circuito di Miami, ha confermato le difficoltà tecniche e strategiche della Ferrari.

Solo settimo ed ottavo il piazzamento in Florida ottenuto da Lecler e Hamilton, i quali hanno sofferto anche a causa di un errore strategico del team principal Frederic Vasseur, il quale voleva provare a strappare almeno qualche punto in più in classifica. Ma la mossa del team radio italiano non è stata fortunata, allontanando ancor di più dal podio i due piloti.

Caos in Ferrari, l’errore del team radio surriscalda gli animi. A fine gara arriva però il gesto distensivo

In pratica Vasseur, per provare a rosicchiare piazzamenti al giovane Kimi Antonelli della Mercedes, ha chiesto esplicitamente a Leclerc di lasciar passare Hamilton; una strategia attuata per cercare di recuperare punti in classifica generale. Il risultato però non è stato positivo, visto il ritardo del team radio nel comunicare la decisione.

Entrambi i piloti Ferrari non hanno gradito la situazione, sia per il passaggio forzato che per le tempistiche tardive. Tanto che Antonelli ha mantenuto forte il suo 6° piazzamento ottenendo 8 punti in classifica, chiudendo il GP davanti alle due Rosse. Un caos nervoso che rischiava di scuotere un ambiente già piuttosto deluso per un inizio di annata sotto tono.

Ma i tifosi ferraristi non hanno forse colto il gesto distensivo a fine gara dei due protagonisti. Un video catturato dalla camera-car di una delle due monoposto ha mostrato come Hamilton abbia rivolto un gesto amichevole a Leclerc, immediatamente ricambiato dal pilota monegasco. Segno di come i due compagni di scuderia mostrino stima e rispetto reciproco nonostante la frustrazione per l’ennesima domenica senza guizzi.

Sir Lewis Hamilton and Charles Leclerc after the race. pic.twitter.com/NBhnsO72RJ — sim (@simsgazette) May 4, 2025

La conferma di tale sentimento reciproco è arrivato dalle interviste del post-gara a Miami. “Non ho nessun risentimento nei confronti di Lewis, affatto. Avrei fatto la stessa cosa se fossi stato al suo posto, non lo biasimo” – ha ammesso Leclerc escludendo qualsiasi problema interno. “Potevamo fare meglio, soprattutto sui tempi, ma non ho problemi con il team né con Charles“ – ha spiegato a sua volta Hamilton. Quanto meno i due piloti si stanno comportando da professionisti seri e maturi.