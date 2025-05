Le Martingale: i pronostici della 36° giornata di Serie A 2024/2025

Tre giornate alla fine del Campionato di Serie A: anche questo weekend è tempo di pronostici. Prosegue la sfida tra Napoli e Inter per lo Scudetto. Domenica la squadra di Conte, avanti di tre punti, accoglie il Genoa al Maradona alle 20:45. Sfida apparentemente non proibitiva, considerando la salvezza ormai ufficiale dei rossoblù. Alle 18:00, invece, la squadra di Inzaghi viaggia direzione Torino nella speranza di tenere viva la lotta Scudetto. Sarà interessante vedere se il tecnico ex Lazio ricorrerà al turn-over dopo le fatiche di coppa dell’ultimo trionfo contro il Barcellona.

Corsa Champions

Tra l’Atalanta terza e il Bologna, che attualmente occupa il settimo posto, ci sono solo 6 punti. Sarà bagarre fino alla fine: gli scontri diretti in zona Champions di questa giornata sono Atalanta – Roma e Lazio – Juventus. Ma occhio anche al big match di questa sera fra il Milan e il Bologna; antipasto della finale di Coppa Italia della prossima settimana-

TUTTI I PRONOSTICI DELLE NOSTRE ‘TESTE DI CALCIO’: