Le Martingale: i pronostici della 35° giornata di Serie A 2024/2025

Quattro giornate alla fine del Campionato, prosegue la sfida tra Napoli e Inter per lo Scudetto. Oggi la squadra di Conte, avanti di tre punti, andrà a Lecce alle 18:00. Sfida non facile perché ai salentini servono punti per la salvezza. Alle 20.45 Inzaghi fa ampio turn over in casa contro il Verona. La sfida di ritorno con il Barcellona è di primaria importanza, oggi però c’è l’obbligo di restare in corsa per la vittoria del Campionato.

Corsa Champions

Tra l’Atalanta terza e la Fiorentina che attualmente occupa l’ottavo posto ci sono solo 6 punti. Sarà bagarre fino alla fine, gli scontri diretti in zona Champions di questa giornata sono Roma – Fiorentina e Bologna – Juventus.

Le nostre “Martingale”: