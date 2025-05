La cabina armadio me la sono creata da sola: ci ho messo pochissimo e non ho speso (quasi) nulla

Come realizzare in casa una pratica e funzionale cabina armadio: con materiali di riciclo mi sono creata il mio angolo preferito.

Avere in casa una cabina armadio, sempre in ordine e piena di vestiti ed accessori da poter indossare, è sicuramente il sogno di ogni donna che ama la moda ed essere sempre di tendenza. Un ambiente quasi ‘magico’ e che ha ovviamente tutta una serie di pro e contro da valutare, prima di decidere di realizzarla una in casa.

Uno degli aspetti più importanti da considerare, è che per realizzare una cabina armadio che sia davvero funzionale, sarà necessario una gran quantità di spazio. Spesso, infatti, sono così grandi, da occupare una superficie intera che potrebbe tranquillamente essere destinata all’impiego di un’altra stanza. Ecco perché prima di optare per questa scelta, sarà importante valutare il relativo spazio da occupare.

Come realizzare in casa una cabina armadio ma senza occupare troppo spazio

Ovviamente, la possibilità di poter personalizzare la cabina armadio in base alle proprie esigenze permette di riuscire ad adattarla senza troppe difficoltà. Tuttavia, piuttosto che spendere soldi in progetti maestosi e che magari risultano anche abbastanza sconvenienti, perché non provare a creare una piccola cabina armadio con le proprie mani occupando anche degli spazi ‘morti’ in casa? La realizzazione è davvero semplicissima.

Realizzare con le proprie mani una cabina armadio funzionale è davvero semplicissimo, inoltre, si andranno ad usare materiali di riciclo che faranno spendere davvero pochissimo. Ecco che così, anche nelle case più piccole si potrà finalmente realizzare il desiderio di avere una cabina armadio personale. Ma come realizzare nello specifico? Ecco come procedere:

Individuare lo spazio in cui creare la propria cabina armadio. Meglio scegliere un punto tra due pareti, in modo tale da poter fissare sia il bastone su cui andranno i vestiti e sia quello per la tenda; Una volta scelta l’area, prendere il bastone su cui andranno posizionati gli abiti e fissarlo. Per evitare fori, esistono anche dei bastoni a ventosa, che, una volta sistemati sono davvero difficili da staccare; A questo punto, con delle vecchie cassette in legno si potranno realizzare i moduli in cui andremo a riporre le cose piegate, come magliette, intimo etc… Infine, per dare un tocco di classe, più esternamente si potrà appendere una tenda fresca, leggera e dalle tinte della terra, che permetteranno di nascondere il contenuto della cabina armadio.

Ed ecco come in soli 4 step, la cabina armadio è finalmente pronta per essere riempita con tutto quello che vogliamo.