Juve-Tudor, Agresti ▷ “L’esonero di Motta è stato inutile: ecco perché”

JUVE, PER ORA TUDOR NON HA FATTO MEGLIO DI MOTTA – Da quando Igor Tudor ha preso le redini della Juventus il 23 marzo 2025, la squadra ha mostrato segnali di ripresa, ma anche evidenti limiti. Il tecnico croato ha portato energia e determinazione, ottenendo risultati positivi come la vittoria per 1-0 contro il Genoa all’esordio o il successo per 2-1 sul Lecce .

Tuttavia, il gioco espresso dai bianconeri non è ancora brillante, e la squadra fatica a mantenere l’intensità per tutti i 90 minuti. Un dato significativo evidenzia questa difficoltà: i sette gol segnati dalla Juventus sotto la gestione Tudor sono tutti arrivati nel primo tempo, senza reti realizzate nei secondi 45 minuti. Questo trend suggerisce una mancanza di incisività nella seconda parte delle gare. Un aspetto su cui Tudor dovrà lavorare se si vuole centrare un quarto posto Champions fondamentale sotto tutti i punti di vista.

Anche perché il suo ritorno a Torino è stato deciso soprattutto, e forse solo, in funzione di questo obiettivo. Ma fino ad ora, l’esonero del suo predecessore Thiago Motta, non sembra aver apportato cambi significativi al rendimento della squadra. Le medie punti sotto la guida dei due tecnici è infatti sostanzialmente la stessa:

TUDOR : 1,83 punti a partita;

: 1,83 punti a partita; MOTTA: 1,79 (ibidem);

Juve, Agresti: “Tudor e Motta hanno praticamente la stessa media punti”

In diretta su Radio Radio Mattino – Sport e News, Stefano Agresti ha espresso tutta la sua delusione per i risultati ottenuti dal croato, evidenziando come, fino ad ora, l’esonero di Motta non abbia portato a nessun miglioramento concreto.

“Rispetto a Motta, la Juve di Tudor mi ha deluso perché non ho visto il cambio di passo, nemmeno dal punto di vista della partecipazione emotiva. Mi aspettavo che ci fosse più grinta, più partecipazione da parte dei calciatori. Tudor doveva darle un’anima e mi pare che non ci sia riuscito. Poi io continuo a avere davanti agli occhi i numeri di Tudor e di Tiago Motta, che sono gli stessi a livello di media punti… Francamente il cambio di passo non c’è stato“.