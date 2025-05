Champions, l’Inter si gioca la coppa e il futuro ▷ “La vittoria può cambiare il destino di Inzaghi e non solo”

Il giorno della finale è arrivato, stasera l’Inter si gioca un pezzo della propria storia nella finale di Champions che la vedrà sfidare il Paris Saint Germain. Non ci sono favorite, la partita si annuncia equilibrata. Una finale molto diversa dunque da quella di due anni fa dove l’Inter di Inzaghi venne sconfitta dal favoritissimo Manchester City. Lo sottolinea Stefano Agresti: “Il City due anni fa ha giocato alla pari nonostante i pronostici. La Partita stasera si annuncia alla pari, le due squadre si equivalgono, ora c’è maggiore consapevolezza di quel che l’Inter può fare. I giocatori non sono cambiati, solo qualcuno, ma la consapevolezza è diversa. Due anni fa l’Inter è arrivata in finale quasi per caso, mentre stavolta la squadra di Inzaghi ha fatto un percorso netto, verso l’obiettivo.

L’Inter è più esperta, Il Psg è più fresco, io sono ottimista. Inzaghi stasera può dire addio all’Inter, la sensazione che possa decidere lui ad andarsene è forte. Se lo farà penso che la sua scelta sarà l’Arabia, ha tutto il diritto di farlo, poi con quelle cifre… Francamente altre soluzioni diverse dall’Al Hilal sono difficili. Se ti offrono 50 milioni in tre anni penso puoi anche accettare.”.

Salomone sottolinea la crescita della squadra francese: “Grande curiosità perché finalmente il PSG è diventato una squadra, ora può dimostrare di essere a livello delle altre grandi. La partita la decideranno gli episodi. Lautaro e Thuram sono la coppia su cui puntare, anche se non giocano insieme una partita intera da molto tempo”.

Il futuro di Inzaghi è un tema

Le prossime stagioni dei nerazzurri passano dal risultato di stasera, il tema centrale è il futuro dell’allenatore, per Franco Vanni “I dirigenti dell’ Inter sono fiduciosi, Inzaghi chiede soldi in più e rassicurazioni sul mercato dei calciatori. Chiede anche che sia la società a farsi carico della comunicazione sugli arbitri, lui è convinto che l’Inter abbia subito molti torti quest’anno. L’Inter è convinta di poterlo accontentare. I media arabi seguono molto il presidente dell’Al Hilal perché si pensa potrebbe venire a prendere Inzaghi, anche se l’allenatore dell’Inter ha anche un’offerta dalla Premier“

Per Pruzzo c’è da considerare anche il futuro di molti calciatori chiave: “Tra la sconfitta e la vittoria passa il futuro dell’Inter, se vinci e riesci a sostituire qualche giocatore e tenendo l’allenatore puoi continuare a ottimi livelli. Se perdi dopo aver buttato via un campionato, avresti problemi, perché alla fine hai perso tutto e devi trattenere mister e giocatori chiave”.