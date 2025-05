Gp Imola ▷ Le pagelle di Paolo Marcacci

Il pubblico di Imola 10 e lode

Mortificata dalle qualifiche Ferrari, la gente del Cavallino soffre in silenzio; la gara decorosa delle Rosse ridà fiato e orgoglio alle tribune.

Max Verstappen 10

Resta piantato in partenza, nei primi metri, poi regala – con la collaborazione di un Piastri cautelativo- una staccata favolosa, prendendosi tutto. Tutto.

Charles Leclerc 7,5

Trova il passo, ottimizza le traiettorie, sfrutta il miglior set up possibile per gli pneumatici. Perché il muretto non asseconda la sua lucidità nell’interpretare la bagarre?

Lewis Hamilton 7,5

Parte con gomma bianca, procede in crescendo nel traffico, stressa le mescole un sorpasso dopo l’altro, dopo la safety car ritrova il ritmo per incalzare Albon assieme a Leclerc. Poi va a prendere anche quest’ultimo. I piloti non sono il problema della Ferrari: sono la soluzione.

Carlos Sainz 6

Continua a ottimizzare la resa della Williams.

Piloti Mc Loren 5,5

Con la monoposto che hanno a disposizione, Norris e Piastri regalano un duello vibrante nel finale per la piazza d’onore, ma vista la superiorità del mezzo è colpa delle loro incertezze se uno squalo come Verstappen ne approfitta.

Muretto Ferrari 5

Torna l’incertezza data dal non saper interpretare i momenti di gara e dalla mancanza di tempestività nel riconoscere la decisione che possa premiare il più possibile la performance del pilota, nella fattispecie Leclerc.

Direzione gara 5

Stessi punti del tracciato, decisioni difformi a proposito della safety car, reale e virtuale. Rischio elevato di rovinare lo spettacolo.