Ilary Blasi, fulmine a ciel sereno: è un colpo al cuore per tutti i fan

L’ultima che è accaduta a Ilary Blasi arriva come un fulmine a ciel sereno che ha reso tristi tanti fan di una delle conduttrici più amate della Mediaset.

Ilary Blasi si è imposta come una delle conduttrici più amate della Mediaset ed in effetti, fra le altre cose, in molti l’hanno apprezzata al timone de Il Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi che però attualmente sono condotti da Alfonso Signorini e Veronica Gentili. Dopo una breve breve pausa dalla Mediaset, Ilary è tornata nuovamente su Canale 4 alla conduzione del reality game The Couple.

Il gioco, una sorta di Grande Fratello in coppia, vede la partecipazione di coppie di concorrenti vip (amici, parenti, sposi e così via), che si cimentano in varie prove di abilità e mentali per conquistare l’ambito premio di un milione di euro. Ilary Blasi, sin dalla prima puntata, si è dimostrata la solita professionista ma per lei è arrivato comunque un fulmine a ciel sereno, una notizia che è un colpo al cuore per tutti i fan.

La notizia che ha sconvolto i fan di Ilary Blasi

Ilary Blasi è tornata in Mediaset alla conduzione del reality game The Couple ma questo non ha dato i frutti sperati, nel senso che ha registrato sempre ascolti poco soddisfacenti. Per la conduttrice, una delle più amate della tv, è allora arrivata una brutta notizia, come un fulmine a ciel sereno: la trasmissione ha chiuso anticipatamente.

Così, nella programmazione Mediaset si è creato un buco per la domenica sera (infatti The Couple, il cui appuntamento era inizialmente previsto per il lunedì in prima serata, è stato spostato alla domenica sera, proprio in virtù dei bassi ascolti). Per questo in tanti si chiedono cosa ci sarà in onda domenica 11 maggio su Canale 5 in prima serata.

Il pubblico potrà intrattenersi con una puntata de Lo Show dei Record, programma condotto da Gerry Scotti. Dato che viene registrato, la Mediaset ha deciso di mandare in onda proprio questo show invece di The Couple. Insomma, la chiusura anticipata del reality game, arriva per Ilary Blasi come un fulmine a ciel sereno e anche i suoi fan sono molto tristi.

Pare che Pier Silvio Berlusconi che “non avrebbe gradito l’evoluzione del programma“. Probabilmente le dinamiche creatisi fra i concorrenti all’interno del game non hanno attratto poi così tanto il pubblico, così come i giochi e le sfide, non troppo appassionanti per i telespettatori. In ogni caso i concorrenti sono usciti dalla casa e sono tornati alle loro vite, Ilary Blasi non ha commentato nulla di ciò che è accaduto mentre il montepremi da un milione di euro verrà devoluto all’ospedale Gaslini di Genova.