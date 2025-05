Il Paradiso delle Signore, nuova decisione della Rai: cambia tutto

Novità in arrivo sulla prima rete Rai: una nuova decisione cambia tutto di nuovo per quanto riguarda la programmazione de Il Paradiso delle Signore. Ecco cosa accadrà.

Il Paradiso delle Signore è una delle soap opera più di successo della Rai insieme ad Un Posto al Sole. I telespettatori si sono abituati a seguire con passione le vicende delle Veneri del grande magazzino di Milano “Il Paradiso delle Signore” e degli altri personaggi della fiction.

Fra intrighi, storie d’amore, affari, i personaggi di questa soap entrano dritti del cuore perché genuini e rappresentanti di una società, quella degli anni ’60- ’70, che molti hanno vissuto o che non hanno avuto la possibilità di vivere (perché molto giovani). È noto che lunedì 5 maggio sono terminate le puntate dell’ultima stagione e che Il Paradiso delle Signore riprenderà a settembre. O forse no… già, perché pare che una nuova decisione della Rai abbia cambiato tutto. Ecco cosa succederà.

La nuova decisione della Rai su Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore è senza dubbio una delle fiction più di successo della Rai e il pubblico ha dovuto temporaneamente dire arrivederci ai tanti personaggi della soap per la pausa estiva. Infatti la prossima stagione riprenderà direttamente a settembre. In molti però non riescono a rassegnarsi all’idea di dover attendere così tanti mesi prima di rivedere le Veneri e co del grande magazzino di Milano.

Per fortuna la Rai ha preso una decisione che cambia tutto: infatti dal 19 agosto andranno in onda, sempre su Rai Uno, le repliche delle ultime puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, un modo per far “recuperare” gli episodi in vista della decima stagione che inizierà a settembre. Dunque non bisognerà attendere tanto prima di rivedere tutti i protagonisti di questa soap così amata.

Come sappiamo, la nona stagione de Il Paradiso ha riservato non pochi colpi di scena con Umberto che si è dichiarato alla contessa Adelaide e il parto prematuro di Elvira. E se dal 5 maggio la fiction è stata sostituita da Ritorno a Las Sabinas, dal 19 agosto si potranno rivedere gli episodi finali della nona stagione, in vista poi delle puntate del decimo capitolo che andranno in onda da settembre, in particolare dall’8 settembre.

Questa è una bella notizia per tutti i fan di questa bellissima soap opera italiana.