Il Paradiso delle Signore, lutto gravissimo: altre lacrime per la protagonista

Un lutto gravissimo ha colpito una protagonista dell’amata soap opera “Il Paradiso delle Signore”: ecco cosa ha rivelato l’attrice dopo questa triste scomparsa.

Lunedì 5 maggio è andata in onda l’ultima puntata della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, amata fiction di Rai Uno, seguita ogni pomeriggio da tantissime persone che non vedono l’ora di scoprire cosa succederà ai protagonisti e alle protagoniste di questa storia che ha come fulcro il grande magazzino di Milano “Il Paradiso delle Signore”.

Come è noto, i prossimi episodi, quelli della stagione 10, andranno in onda a partire dal’8 settembre, anche se dal 19 agosto Rai Uno ri-trasmetterà gli ultimi episodi della stagione 9 per permettere agli spettatori di stare al passo quando cominceranno le nuove puntate. Insomma, manca ancora qualche mese alla riapertura dei battenti de Il Paradiso delle Signore ma una protagonista indiscussa della soap ha voluto parlare del lutto gravissimo che l’ha colpita e l’ha fatto sul suo profilo Instagram. Ecco cosa ha detto.

Il lutto gravissimo che ha colpito la protagonista de Il Paradiso delle Signore

Una delle protagoniste de Il Paradiso delle Signore, all’indomani della fine della nona stagione, ha voluto parlare del lutto gravissimo che l’ha colpita e l’ha fatta sul suo profilo Instagram, spendendo delle bellissime parole.

A parlare altri non è che Vanessa Gravina, l’attrice che interpreta la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, personaggio centrale ne Il Paradiso delle Signore e che il pubblico ha imparato a conoscere e ad apprezzare. È una donna di classe, elegante e sofisticata che, come i telespettatori sapranno, dopo un periodo di malattia, ha finalmente deciso di vivere alla luce del sole il suo amore con Marcello.

La Gravina, in un post Instagram, ha voluto ringraziare tutti i fan de Il Paradiso delle Signore, per il grande affetto nel seguire le trame avvincenti della soap, ma ha anche speso due parole per il grande lutto che l’ha colpita. Ha scritto: “… Anche questa grande, grandissima stagione del Paradiso delle Signore oggi si è conclusa … Amici, un trionfo 🙏 sempre più su … sempre più forti e amati. Voglio ringraziare tutti 🙏 ma soprattutto dedicare gli applausi che ho raccolto in giro per l’Italia e nel mondo a questo amico e collega accanto a me, nell’ultima foto insieme: il 26 Maggio prossimo sarebbe stato il tuo compleanno. Noi ricominceremo a girare proprio il 26… E questa dedica è il mio regalo a Linda e a te, Pietro carissimo 🙏 Arrivederci a Settembre con le nuove, emozionanti storie.”

Nella foto, la Gravina si trova con l’attore Pietro Genuardi che nella fiction ha interpretato per anni il capo-magazziniere Armando Ferraris. L’uomo è morto il 14 marzo 2025, a soli 62 anni, presso il policlinico Umberto I di Roma, dove era ricoverato da alcuni mesi per leucemia. Insomma, la Gravina ha voluto dedicare questo post di trionfo per la fine dell’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore proprio al suo ex collega e a sua moglie, dicendo che le riprese della nuova stagione inizieranno il 26 maggio, proprio il giorno del compleanno di Genuardi.