Il Paradiso delle Signore, al via la decima stagione tra le lacrime: scomparsa dolorosa

Sono cominciate le riprese della decima stagione de Il Paradiso delle Signore e una scomparsa dolorosa destabilizza i fan.

Lo scorso 5 maggio è terminata la nona stagione de Il Paradiso delle Signore e attualmente il cast della soap opera sta girando gli episodi della decima stagione che andrà in onda a partire da settembre, sempre su Rai Uno.

Le riprese della nuova stagione di questa fiction, fra le più amate della Rai, sono cominciate però tra le lacrime per una scomparsa dolorosa che ha destabilizzato non solo gli altri attori ma anche i fan. Ecco cosa è successo.

La scomparsa dolorosa nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore

Sono cominciate le riprese della decima stagione de Il Paradiso delle Signore e in questa occasione il cast e la troupe si è presa un momento per dedicare questa nuova stagione ad un attore che è scomparso prematuramente.

Roberto Farnesi ha infatti voluto dedicare questa nuova stagione all’amico e collega Pietro Genuardi. Le parole di Farnesi sono state molto toccanti. Ha infatti detto: “Questa stagione del Paradiso è dedicata a te”. Genuardi era entrato nel cuore dei tanti telespettatori interpretando il capo magazziniere Armando Ferraris, una figura paterna, rassicurante, sempre pronta ad offrire un consiglio o un aiuto.

Non solo un attore molto talentuoso, con tanti anni di esperienza, ma Genuardi era anche un uomo molto professionale e di qualità. Già nella scorsa stagione, per giustificare la sua assenza dovuta alle cure mediche per la sua malattia, gli sceneggiatori avevano motivato l’uscita del personaggio di Armando con un addio improvviso.

Così, i fan hanno dovuto fare i conti con la sua assenza già nella nona stagione. Per la decima stagione, invece, sono confermati Pietro Masotti (Marcello Barbieri), Vanessa Gravina (la contessa Adelaide) e Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri). Non mancheranno anche le Veneri, ma ci sarà qualche addio. Ad esempio pare che l’ex Venere Rosa Camilli, che alla fine della nona stagione aveva lasciato il suo lavoro al Paradiso per iniziare a fare la giornalista nel team di Tancredi Di Sant’Erasmo, potrebbe decidere di lasciare Milano per tornare a Bologna.

Fortunatamente, nonostante gli addii, entreranno nel cast nuovi personaggi che sicuramente faranno breccia nel cuore degli spettatori: dunque l’appuntamento è a settembre con i nuovi imperdibili episodi della decima stagione de Il Paradiso delle signore.