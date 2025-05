Il Ministero allarma i cittadini, è stato ritirato dai supermercati: non consumatelo

Un prodotto molto amato dai cittadini è stato ritirato dai supermercati dal Ministero della Salute con la raccomandazione di non consumarlo. Ecco di quale si tratta.

Il Ministero della Salute si occupa di diffondere periodicamente ritiri e richiami di prodotti alimentari che vengono portati in tavola ogni giorno. Si tratta spesso di prodotti di marchi famosi in cui si riscontrano però delle anomalie, ad esempio la contaminazione da parte di batteri e agenti esterni, anche pericolosi. Altre volte potrebbero mancare delle informazioni sulle etichette, ad esempio circa le date di scadenza o gli ingredienti.

In tutti questi casi è chiaro che consumare questi prodotti potrebbe arrecare possibili danni per l’incolumità degli ignari consumatori e per questo occorre una tempestiva comunicazione del richiamo o del ritiro da parte del Ministero della Salute. È quello che è successo ad esempio con questo prodotto molto amato, che è stato ritirato dai supermercati con la raccomandazione di non consumarlo. Ecco di quale si tratta.

Il prodotto ritirato dai supermercati dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro dai supermercati di un prodotto molto amato e consumato, invitando i consumatori a non mangiarlo. Si tratta in particolare di un formaggio che spesso è presente sulle nostre tavole.

Si tratta di un lotto di primo sale senza lattosio a marchio Caseificio Longo e di primo sale senza lattosio Free From Despar. Il prodotto ritirato è venduto in confezioni da 200 grammi, con il numero di lotto 313227 e la data di scadenza 04/06/2025, e in confezioni a peso variabile con il numero di lotto 3132 e la data di scadenza 03/06/2025.

Entrambi i marchi di primo sale senza lattosio ritirato sono stati prodotti dallo stabilimento di produzione che si trova in via Leonardo da Vinci 43, a Rivarolo Canavese, nella città metropolitana di Torino (con marchio di identificazione IT L7A1W CE). Dato che la quantità di lattosio presente in questi formaggi è ben al di sopra di quello scritto nell’etichetta, si raccomanda alle persone intolleranti al lattosio di non consumare il primo sale con i marchi, la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati.

Infatti potrebbe provocare degli effetti collaterali anche piuttosto fastidiosi. Dunque le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti ritirati dai supermercati dal Ministero della Salute possono restituirli al punto vendita d’acquisto.