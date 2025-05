Il frigorifero continua a fare un rumore insopportabile? Non serve chiamare il tecnico: controlla qui e al 90% risolvi

Ecco dove controllare e cosa fare se il frigorifero continua a fare rumore: in questo modo si risolve immediatamente il problema.

Uno degli imprevisti più comuni che possono capitare in casa, è ritrovarsi improvvisamente con uno degli elettrodomestici principali che non funzionano più come dovrebbero. Un forno che non si accende, la lavatrice che non tira acqua o la lavastoviglie che non scarica, sono solo alcuni dei problemi più comuni che si possono riscontrare.

Un altro fenomeno altrettanto comune e che risulta essere anche piuttosto fastidioso è quello di avere il frigorifero che continua ad emettere rumori strani. Un problema che alla base potrebbe dipendere da diversi fattori e che risulta anche piuttosto insopportabile, soprattutto se il rumore è forte e continuo. In questo caso, prima di decidere di chiamare il tecnico, si potrà agire da soli e cercare di risolvere la situazione.

Frigo che fa rumore? Ecco le possibili cause e come risolvere senza l’intervento del tecnico

Se improvvisamente il frigorifero inizia ad emettere rumori strani e anche abbastanza fastidiosi, ma nonostante questo continua a funzionare bene, allora è molto probabile che non ci sia bisogno dell’intervento del tecnico per risolvere il problema. Per rimediare, basterà agire in questo modo e al 90% la situazione tornerà alla normalità.

Se il frigo improvvisamente inizia ad emettere suoni strani, possono essere diverse le cause che provocano questo fastidio e non è detto che sia per forza necessario l’intervento di un tecnico specializzato. La prima cosa da fare è accertarsi che il frigo non sia troppo attaccato alla parete, molto spesso infatti, è proprio questo uno dei motivi per cui si sentono strani rumori, se così fosse, basterà semplicemente spostarlo un po’ più avanti. Un altro motivo potrebbe essere un accumulo di polvere nella ventola. Per risolvere, staccare la spina del frigo e pulire la ventola da tutto l’accumulo di polvere.

Se invece nel frigo e nel congelatore c’è troppo ghiaccio, anche in questo caso le vibrazioni potrebbero provocare rumori strani. Quindi sbrinare il tutto va a risolvere il problema del rumore e aumenta anche le prestazioni del frigo stesso. Infine, e forse anche quello più comuno, il rumore potrebbe anche dipendere da alimenti che non sono sistemati bene nel frigo. Una volta messo tutto in ordine, il frigo tornerà ad essere silenzioso. Tuttavia, se nonostante questi controlli si dovesse ancora sentire rumore, allora sarà proprio necessario richiedere un intervento esperto.