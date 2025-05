Ho scoperto perché la nonna mette sempre del detersivo per piatti nel congelatore: il trucco è geniale

Mettere nel congelatore il detersivo per piatti è un’idea davvero geniale: un trucco che riduce gli sprechi, rispetta l’ambiente e fa anche risparmiare.

Ogni giorno sono tantissimi i prodotti che andremo ad utilizzare per le faccende domestiche. Alcuni saranno sicuramente necessari, a differenza di altri che magari non sono così indispensabili come si possa immaginare. Infatti, usare troppi prodotti chimici, non solo è un serio problema per l’ambiente, ma ci costringe anche a spendere di più ogni mese.

Oltre ad essere inquinanti e ad avere un costo anche abbastanza esoso, il più delle volte tendiamo anche ad utilizzare male i vari detersivi, usandone più del necessario, facendo quindi uno spreco esagerato e producendo anche più plastica del dovuto. Infatti, più detersivo verrà usato, più bottiglie di plastica finiranno e più rifiuti andremo a creare.

Il trucco del detersivo per piatti nel congelatore: il rimedio geniale per dire addio agli sprechi

Fra i tanti detersivi che più utilizziamo quotidianamente c’è quello per i piatti, che, grazie alla sua azione sgrassante permette di eliminare anche lo sporco più ostinato dalle stoviglie. Tuttavia, la sua consistenza così liquida, spesso ci fa commettere l’errore di usarne più del dovuto, aumentando così lo spreco e anche la produzione di plastica.

Per evitare di cadere ancora una volta in questo errore, esiste un trucchetto semplicissimo che aiuterà ad avere sempre la giusta quantità di detersivo da usare. Per risolvere la questione, basterà mettere il detersivo per piatti nel congelatore ed il gioco è fatto. Ma esattamente, a cosa serve questo passaggio, ma soprattutto come procedere? La risposta è davvero semplicissima.

Per prima cosa basterà prendere delle vaschette del ghiaccio, più piccoli sono gli scomparti e meglio sarà. A questo punto non resta che versare il detersivo in ogni spazio e riempirli non troppo. Ora basterà mettere il tutto nel congelatore ed ecco ottenuto delle monoporzioni di detersivo per piatti pronte all’uso. In questo modo, si avrà sempre una piccola quantità a disposizione, che potrà essere usata in ogni momento. Si potrà decidere di utilizzarla tutta oppure anche solo una parte, regolandosi con la quantità di stoviglie da lavare. Ed ecco che con un semplice trucco, il detersivo sarà sempre ben dosato e si eviteranno gli sprechi.