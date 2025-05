Harry spalle al muro, gesto forte della Famiglia Reale: non si torna più indietro

L’ultimo duro gesto della Famiglia Reale nei confronti di Harry ha segnato un punto di non ritorno. Ecco le ultime dal Regno Unito.

I rapporti fra il principe Harry e la Famiglia Reale sono sempre più tesi: la ciliegina sulla torta è stata l’ultima intervista rilasciata dal duca di Sussex, che ha segnato una frattura profonda con il resto della sua famiglia.

Quello della Royal Family è stato infatti un gesto forte che ha messo il principe spalle al muro e che ha definitivamente segnato un punto di non ritorno. Ecco cosa è successo.

Il gesto forte della Famiglia Reale nei confronti di Harry

Dopo l’intervista rilasciata dal principe Harry alla BBC, i rapporti con la sua famiglia sono più tesi che mai. Da fonti vicine alla Royal Family pare infatti che i suoi familiari non abbiano più fiducia nel principe e una possibile riconciliazione sembra più lontana che mai.

Sembra infatti che la famiglia ritenga che non siano più possibili conversazioni private con Harry e tutto questo perché è venuta meno la fiducia nei suoi confronti. Le parole del principe Harry durante l’intervista alla BBC, d’altronde, hanno gettato ombre sulla sua famiglia che ovviamente è rimasta molto provata.

Dopo la sentenza che ha respinto il suo ricorso per avere una scorta finanziata dai fondi pubblici nel Resto Unito, Harry ha dichiarato che questa decisione è stato “un buon vecchio imbroglio istituzionale” per costringere lui e sua moglie, Meghan Markle, a tornare in Gran Bretagna.

L’intervista alla BBC di Harry ha segnato dunque un’ulteriore frattura con la famiglia: lo stesso principe non ha più rapporti nemmeno con suo fratello maggiore, William. Nel libro Space, Harry aveva infatti racontato di una volta in cui il fratello al culmine di un litigio, lo aggredì e lo fece cadere a terra. Questo ovviamente non ha fatto piacere al maggiore di casa.

Insomma, questa intervista sembrerebbe la goccia che ha fatto traboccare il vaso e forse, per una possibile riconciliazione, bisognerebbe che Harry facesse un passo indietro: dovrebbe probabilmente ritirare la causa legale e smettere di parlare pubblicamente delle dinamiche familiari, come invece è solito fare.

Dopo questa ultima intervista la situazione è precipitata: fonti vicine alla famiglia riferiscono che prima che l’intervista andasse in onda, una possibile riconciliazione potesse essere possibile. Ma dopo le sue ultime dichiarazioni, ora questa pace sembra più lontana che mai.