Formula 1, scatta la squalifica al Gp Monaco: Verstappen e Leclerc senza parole

In arrivo il Gran Premio di Monaco, gara iconica del mondiale di Formula 1. Spunta una novità alla quale i piloti dovranno fare attenzione.

Il prossimo weekend porterà agli occhi di tutti gli appassionati di automobilismo lo svolgimento di uno dei gran premi più attesi ed iconici di sempre. Parliamo del GP di Monaco, una vera e propria tradizione nel calendario della Formula 1.

Nessun circuito vanta le stesse caratteristiche di quello che passa per le strade di Monte-Carlo, attraversando la costa montuosa e ricca di curve del Principato. Uno scorcio mozzafiato che rende davvero imperdibile questo gran premio, anche se gli appassionati di velocità e di colpi di scena la considerano a volte una gara troppo ‘piatta’.

Infatti a Monaco, soprattutto con la pista asciutta, si rischia di assistere ad una corsa senza troppi sorpassi o variazioni, visto il circuito stretto e curvoso. Spesso chi conquista la pole position del sabato riesce a vincere il GP senza troppe difficoltà. Ma per movimentare un tantino la gara di Monte-Carlo, la F1 Commission ha istituito una novità per il 2025 da non sottovalutare.

F1 Commission, la novità regolamentare che rende più imprevedibile il GP di Monaco

Una regola nuova dunque renderà più intrigante la gara di domenica prossima nel Principato di Monaco. In pratica i piloti dovranno effettuare obbligatoriamente almeno due soste ai box per il cambio gomme. Una decisione presa dopo i fatti dello scorso anno, quando la bandiera rossa esposta nel corso del primo giro ha permesso a tutti i piloti di cambiare le gomme smarcando così l’obbligo di fermarsi ai box nel corso del GP.

Il regolamento redatto dalla F1 Commission è il seguente: “Per la gara di Monaco, ogni pilota deve utilizzare almeno tre set diversi di pneumatici (da asciutto o da bagnato). Nel caso non abbia utilizzato gomme intermedie o wet in gara, ciascun pilota deve utilizzare almeno due diverse specifiche di pneumatici slick, di cui almeno una deve essere tra le specifiche obbligatorie da asciutto (Hard o Medium)”.

Chi non osserverà tali requisiti andrà incontro alla squalifica nel GP in questione. A meno che la gara non venga sospesa (per eventi atmosferici o incidenti), in questo caso saranno aggiunti 30 secondi al tempo totale di ogni pilota che non abbia utilizzato almeno due set di pneumatici slick. Ulteriori 30 secondi di penalità verranno aggiunti ai piloti che non avranno utilizzato più di un singolo set.

Regole alle quali piloti come Verstappen, Leclerc o il capolista Piastri dovranno attenersi per evitare di perdere punti. Proprio il ferrarista, nativo di Monte-Carlo, è atteso ad una prova che possa rilanciarlo in vista del proseguo del mondiale.