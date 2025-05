È ufficiale, Valentino Rossi ha detto sì: attesa spasmodica

A sorpresa Valentino Rossi ha accettato questa nuova sfida nel campo dei motori e delle 4 ruote. Accanto a lui anche un altro campione del settore.

Nel 2021 si è ufficialmente conclusa la lunga e splendida avventura di Valentino Rossi nel motociclismo. Una delle leggende moderne del motorsport ha deciso di dire basta alle corse, dopo una serie di trionfi rimasti nella storia, oltre all’iconicità ed al mitismo generato dal suo personaggio, sfrontato e vincente allo stesso tempo.

Valentino però ha deciso di non abbandonare del tutto il mondo dei motori. In primis gestendo la sua VR46 Academy, la scuola di Tavullia che ospita numerosi centauri di talento e dalle ampie prospettive. A livello di competizione invece ha scelto di cambiare completamente aria, passando dalle due alle quattro ruote ormai da diversi anni.

Rossi, da sempre appassionato di rally, si è gettato nel mondo dell’endurance del campionato Gran Turismo, correndo con il team belga WRT e partecipando ad alcune gare a lunga percorrenza, veri e propri simboli di questo settore. Proprio per questo motivo, l’ex campione di MotoGP non poteva dire no ad un invito per una sfida imperdibile della stagione estiva.

Vale Rossi ha detto sì alla BMW: parteciperà alla 24 Ore di Spa assieme ad un pilota di Formula 1

La casa automobilistica BMW, che ha un comparto sportivo molto attivo nel mondo del GT, ha ingaggiato Valentino Rossi per partecipare alla mitica 24 Ore di Spa 2025, in programma il 28-29 giugno prossimi sul noto circuito belga che ospita da decenni anche i gran premi di Formula 1.

Rossi ha detto sì alla possibilità di correre in questa prova di due giorni sulla BMW M4 GT3 EVO del team WRT. Assieme a lui vi sarà anche un noto pilota con esperienza in F1, ovvero Kevin Magnussen, che ha da poco lasciato la classe regina dopo l’ultima stagione disputata alla guida della Haas. Presente inoltre, a condividere la vettura, anche il pilota ufficiale BMW René Rast.

La 24 ore di Spa è una gara endurance che rappresenta uno dei punti centrali della stagione nel GT World Challenge Europe. I tre piloti appena citati, chiamati per rafforzare la line-up ufficiale di BMW, provengono da programmi diversi del campionato WEC, sempre però legati al team belga WRT.

Per Valentino Rossi si tratta di un ritorno nel GT World Challenge, manifestazione nella quale ha preso parte già dal 2022 al 2024 con WRT. Molto entusiasta l’ex motociclista di Tavullia: “Sono molto felice di tornare alla 24 Ore di Spa: è una gara fantastica, molto impegnativa su una pista straordinaria. Il livello di competizione tra team e piloti GT è altissimo. Non vedo l’ora di correre insieme ai miei grandi compagni di squadra”.

Magnussen invece sarà alla seconda esperienza in GT, visto che dopo il primo ‘abbandono’ alla Formula 1 nel 2022 corse la Gulf 12 Hours di Abu Dhabi nel 2022 su Ferrari, in equipaggio con il padre Jan e Mark Kvamme.