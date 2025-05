Daniele Scardina, annuncio improvviso: fan con le lacrime agli occhi

Una notizia che riguarda la salute e la voglia di rivalsa del pugile Daniele Scardina ha già fatto il giro del web e commosso tutti i suoi fan.

Era diventato uno dei simboli della boxe italiana, un personaggio fatto da solo, che si era tolto già diverse soddisfazioni personali e chiedeva soltanto di poter proseguire la sua carriera al meglio delle proprie possibilità. Ma il destino si è schiantato avverso contro Daniele Scardina, il noto pugile azzurro che ha visto la sua vita prendere una piega inaspettata all’improvviso.

King Toretto, così come è stato soprannominato dai suoi fan, il 28 febbraio 2023 è stato vittima di un incidente tanto banale quanto grave. In allenamento ha accusato un malore dovuto forse ad una torsione esagerata del collo, venendo ricoverato in gravi condizioni in ospedale ed operato subito per emorragia cerebrale.

Fortunatamente Scardina, dopo un periodo di coma farmacologico indotto, ha vinto la sua battaglia, la sua sfida più delicata fuori dal ring. Pian piano si è ripreso, ha allontanato ogni pericolo reale per la propria vita ed è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano (sua città natale) nel dicembre 2023. Ma ovviamente le conseguenze dell’emorragia non gli hanno permesso di tornare a fare la vita di sempre.

La storia di King Toretto fa commuovere: arriva il pezzo rap in suo onore

Tutto il mondo dello sport e dello spettacolo si è stretto accanto alla figura di Daniele Scardina, che ha sempre dato l’immagine dell’uomo duro, venuto fuori da contesti difficili e delicati. Ma allo stesso tempo si è affermato nel mondo del pugilato con grande generosità, grinta e voglia di vincere.

L’ultimo omaggio nei suoi confronti, che ha già fatto commuovere tutti i fan di King Toretto, è giunto dal mondo della musica. Nelle scorse ore è stato pubblicato un pezzo rap scritto ed interpretato dal giovane artista lombardo Chry, dedicato per l’appunto alla vicenda di Scardina. La canzone si intitola “Rivincita” ed è un chiaro omaggio al pugile di Rozzano, alla sua esplosione nel mondo dello sport ed alla sua improvvisa caduta. Ma anche al carattere ed al coraggio con cui Scardina sta affrontando questa avversità.

Nel pezzo, Chry si immedesima nella figura di Scardina, descrivendo in prima persona il dramma affrontato e tutta l’energia che è servita al boxeur per uscirne fuori, una battaglia personale contro il destino malevolo come metafora di un incontro sul ring estenuante e difficile.

Chry, all’anagrafe Christian Laus, è un giovane cantautore e rapper originario di Rho. Considerato un grande talento della scena musicale italiana, ha preso ispirazione dalla vicenda di King Toretto per questa sua ultima creazione. Il pezzo “Rivincita” è fruibile su tutte le piattaforme streaming.