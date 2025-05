Controlla nella cameretta dei tuoi figli, questo famoso giocattolo vale oltre 2000 euro!

Nella cameretta dei propri figli si potrebbero nascondere un famoso giocattolo che vale ben 2000 euro. Ecco di quale si tratta.

Ognuno di noi in casa potrebbe avere in casa dei tesori, vale a dire degli oggetti che incredibilmente valgono tantissimi soldi. Senza saperlo si potrebbe essere davvero ricchi. Non si deve trattare necessariamente di un antico gioiello di famiglia, di un diamante oppure di un cimelio storico. Può essere anche un oggetto di uso più comune, come addirittura un giocattolo da bambini.

In effetti ce n’è uno che si potrebbe nascondere nella cameretta dei propri figli e valere un bel gruzzoletto. Ecco quello che vale ben 2000 euro.

Il giocattolo che vale 2000 euro

Quando si è bambini si collezionano giocattoli su giocattoli e anche per i propri figli questi non sono mai abbastanza. Ad ogni compleanno, Natale o onomastico, puntualmente si accumulano altri giochi che invadono la cameretta ma, attenzione, uno di questi potrebbe far diventare ricchi!

Può sembrare incredibile ma in ogni cameretta si potrebbe nascondere questo giocattolo che oggi può far guadagnare ben 2000 euro. Si tratta del pupazzo Funko Pop, un gioco nato nel 1998 da un’idea di Mike Becker e poi diffuso livello planetario a partire dal 2010. Questi pupazzetti sono oggi degli oggetti da collezione e così, ci sono alcuni esemplari che possono valere un bel po’ di soldi, fino a 2000 euro appunto.

Va detto che gli esemplari che valgono più soldi sono quelli che rappresentano un oggetto popolare e che sono stati realizzati in poche unità. Ad esempio, fra quelli che rappresentano i personaggi della serie Stringer Things, il Funko Pop del capo della polizia Hopper di colore dorato è molto raro. Ne esistono 40 pezzi e sono stati presentati in occasione dei Funko Fundays del 2018.

Questo giocattolo potrebbe essere scambiato per 3000 euro. Poi ci sono i Funko Pop dedicati al mondo Marvel e il più raro è il Tony Stark Freddy Funko presentato in occasione del Comic-Con del 2012. Di questo ne esistono 96 unità e quindi è molto raro. Il suo valore di rivendita è di 2000 euro. Anche il Trono di spade è stato il tema di molti Funko Pop: il Red Stark senza testa è stato presentato durante un San Diego Comic Con e ne sono stati realizzati appena 1008 pezzi. Per questo può valere fino a 1300 euro.

Poi c’è il Funko Pop di Darth Maul di Star Wars che può valere più di 700 euro dato che ne esistono solo 500 esemplari. Infine, il Funko Pop che vale di più in assoluto è quello dedicato ad Alex DeLarge, il protagonista di Arancia Meccanica. Ne esistono solo 12 copie, quindi il suo valore si aggira intorno ai 10.000 euro. Chiunque abbia un giocattolo di questo tipo nella cameretta dei propri figli, potrebbe dunque essere ricco.