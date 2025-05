Come rendere più grande un soggiorno piccolo: questi trucchi saranno una vera svolta

Come ingrandire visivamente un soggiorno piccolo con dei semplici trucchetti: gli interior designer consigliano cosa fare subito.

Il soggiorno è uno degli ambienti di casa che può tranquillamente essere definito come ‘punto di ritrovo’. Qui, infatti, ci si riunirà con tutta la famiglia dopo una lunga e stressante giornata, magari stando comodamente seduti sul divano, a chiacchiera di quello che si è fatto, mentre di sottofondo sta iniziando il film preferito di tutti.

Ma il soggiorno è anche l’ambiente in cui andremo ad accogliere i nostri ospiti e dove magari ci si riunirà durante feste ed occasioni speciali. Proprio per questo, sarà molto importante che risulti essere comodo, pratico e funzionale, ma che soprattutto abbia gli spazi adeguati per poter permettere il giusto confort a tutti.

Come ingrandire visivamente un soggiorno piccolo: ecco i trucchi da copiare subito

Purtroppo però, non sempre lo spazio gioca a nostro favore e spesso ci ritroveremo a dover fare i conti con un soggiorno non proprio come quelli che si vedono nei film, ma decisamente più piccolo e di dimensioni ridotte. In questo caso, piuttosto che rinunciare, è importante sapere che esistono alcuni trucchetti che aiuteranno a rendere il soggiorno visivamente più grande e senza svolgere alcun tipo di ristrutturazione in casa.

Quando gli ambienti in casa sono leggermente piccoli, una ristrutturazione potrebbe essere la soluzione per riorganizzare in modo diverso gli spazi. Questo ovviamente non sempre è possibile, né tanto meno non potrà essere sempre la scelta giusta. In questo caso quindi, l’unica cosa che resta da fare è cercare di rendere il soggiorno visivamente più grande, sfruttando in modo giusto gli spazi. Grazie al contributo degli esperti del settore, possiamo svelare alcuni dei trucchetti più pratici per ingrandire un soggiorno piccolo:

Mantenere il soggiorno in ordine: evitare caos e confusione, con gli oggetti collocati nelle giusta posizione, permetterà di far sembrare il soggiorno più ampio e spazioso; Pochi oggetti: non serve riempire ogni angolo con oggetti di ogni genere, meglio pochi ma buoni, che farà design e aiuteranno a far sembrare l’ambiente più grande; Colori chiari: optare per tonalità chiare farà ottenere un effetto spazioso e confortevole; Mobili piccoli: inutile riempire una stanza di mobili grossi e ingombranti, anche in questo caso dovrà esserci solo l’essenziale, senza aggiunger elementi che non servono; Specchi: posizionare gli specchi in modo strategico, farà ottenere più profondità e luce;

Con questi semplici consigli, basterà davvero poco per trasformare un soggiorno piccoli in una vera oasi di relax per tutta la famiglia.