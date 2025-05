Come comprare una casa da 300 mila euro con i soldi di un pacchetto di sigarette: è incredibile

Sembra incredibile ma è possibile acquistare una casa del valore di 300 mila euro al costo di un pacchetto di sigarette.

Comprare una casa è il sogno di sempre più persone ma i costi degli immobili sono lievitati a dismisura. E, chi compra una casa con un mutuo, sa bene che i tassi di interesse non sembrano voler abbassarsi.

Così, molti decidono di rimanere in affitto magari per tutta la vita. Eppure è possibile acquistare una casa del valore di 300 mila euro al costo di un pacchetto di sigarette. Ecco dove è possibile farlo.

Dove è possibile acquistare una casa da 300 mila euro al costo di un pacchetto di sigarette

Una casa del valore di 300 mila euro comprata al costo di un pacchetto di sigarette, vale a dire a soli 6 euro: sembra incredibile ma è ciò che è successo a questa donna.

La donna ha infatti partecipato ad una lotteria ideata dalla proprietaria della casa, Imelda Collins, che ha messo in vendita il suo cottage situato a Leitrim, a 15 minuti dalla città portuale di Sligo, in Irlanda. Si tratta di una casa in ottime condizioni e pronta da vivere dato che la proprietaria ha effettuato da poco alcuni lavori di ristrutturazione come un nuovo cancello d’ingresso in acciaio zincato, una recinzione in PVC con pali e ringhiere, sentieri e un’area in cemento nella parte anteriore, un nuovo patio sul lato della casa e una casetta da giardino in acciaio.

La casa si presenta di colore rosso e bianco con una grande zona soggiorno e pranzo, cucina, bagno e due camere matrimoniali. Inoltre ha un’esposizione a sud che le garantisce sempre sole. Imelda, invece di metterla in vendita in maniera convenzione, ha deciso di creare una lotteria e ad assegnarla dunque ad una persona fortunata. Il suo intento era quello di guadagnare più del valore di mercato della casa, che si aggira intorno ai 300 mila euro.

Quindi ha utilizzato un portale online specializzato in lotterie per organizzare tutto, dalla distribuzione dei biglietti all’elaborazione dei pagamenti, dalla conformità legale alla selezione del vincitore e al trasferimento. La lotteria è stata aperta lo scorso mese di ottobre e si è conclusa il 22 maggio.

Il costo del biglietto di partecipazione costava meno di 6 euro e ad aggiudicarsi la casa è stata una fortunata signora degli Stati Uniti che in pratica ha ottenuto un’abitazione del valore di 300.000 euro pagandola meno di un pacchetto di sigarette. La pratica della lotteria delle case è molto in voga all’estero, specie in Regno Unito. Però non è consentita in Italia, perché si tratta di gioco d’azzardo che rientra nel Monopolio dello Stato.

In ogni caso la donna degli Stati Uniti è stata molto fortunata perché è riuscita ad “acquistare” una casa da sogno del valore di 300 mila euro pagando meno di 6 euro, l’equivalente del costo di un pacchetto di sigarette.