Code lunghissime da Ikea per comprare questo oggetto: costa 15 euro e ha conquistato tutti

Da Ikea sta andando a ruba un nuovo oggetto che costa solo 15 euro. Ecco il motivo di questo grande successo.

Chi vuole arredare casa propria con gusto, stile e praticità, ma spendendo poco, sa che può trovare da Ikea tante soluzioni, adatte ad una casa contemporanea, moderna o più classica. Effettivamente qui ci sono mobili, complementi di arredo, accessori, attrezzi per la cucina o per il bagno e molto altro a prezzi molto accessibili.

Periodicamente poi ci sono nuovi accessori che fanno impazzire tutti per il loro design e per il prezzo. Ad esempio ora sta andando a ruba un oggetto che costa solo 15 euro. Ecco di cosa si tratta.

L’oggetto da 15 euro di Ikea che sta andando a ruba

15 euro è il piccolo prezzo da pagare per portarsi in casa un oggetto di Ikea dal design ricercato ma che sta bene ovunque, sia in una casa moderna che in una più classica. Si tratta di una lampada compatta e colorata, che ha uno stile leggermente vintage ma molto attraente.

Il suo nome è BLÅSVERK ed è un oggetto che si contraddistingue per il suo carattere e per il suo non essere affatto banale. Ha una forma bombata, linee morbide e un colore rosso opaco, caldo e avvolgente. È alta 36 cm e, nonostante le dimensioni contenute, riesce a convogliare l’attenzione su di se se messa in qualsiasi ambiente, che sia una scrivania in camera o un comodino oppure un tavolo in soggiorno.

Per questo motivo, e anche per via di un prezzo davvero interessante (soli 15 euro), questo oggetto di Ikea sta andando a ruba. In effetti il suo colore è tra i trend di arredo del momento, è versatile, perché si abbina a qualsiasi ambiente, occupa poco spazio ma lo riempie, focalizzando l’attenzione su di se. Ha un cavo lungo, quindi è adatta anche in piccoli spazi. Infine, si monta in pochi gesti (e questo è tipico degli oggetti e dei mobili di Ikea).

Si abbina a qualsiasi ambiente e materiale, come il legno chiaro e il lino grezzo. Funziona facilmente, con una lampadina e un pulsante, proprio come le lampade a cui eravamo abituati prima dell’imposizione del bluetooth. Insomma, è davvero un oggetto che sa fare la differenza con il suo stile, non prepotente ma di impatto.