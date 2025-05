Clienti di Ikea delusi, addio a un celebre prodotto: non si potrà più acquistare

I clienti di Ikea dovranno dire addio ad un celebre prodotto venduto dalla catena di negozi di mobili svedese. Ecco di quale si tratta e il perché di questa scelta.

Ikea è la catena di punti vendita di mobili scandinavi dove tante persone trovano ogni giorno soluzioni pratiche, belle e di qualità per arredare la propria casa al giusto prezzo. Ci sono mobili, complementi di arredo, tessili, lampadari, accessori per la cucina e la casa e molto altro.

Purtroppo, però, i clienti rimarranno delusi dal fatto che dovranno dire addio ad un celebre prodotto venduto nella catena di negozi svedese. Ecco di quale si tratta.

Il prodotto di Ikea a cui i clienti dovranno dire addio

Da Ikea è possibile trovare prodotti di qualità al giusto prezzo per arredare la propria casa e abbellirla o decorarla in maniera originale e personalizzata. Periodicamente vengono aggiunte delle novità nel catalogo ed altre volte ne vengono tolti altri.

Infatti i clienti di Ikea dovranno dire addio ad un celebre prodotto: si tratta della linea di speaker smart Symfonisk, nata dalla partnership fra Ikea e Sonos. In pratica i prodotti attualmente in vendita nei negozi Ikea verranno venduti normalmente ma non verranno prodotte nuove unità. Non solo, ma i prodotti Sonos in circolazione verranno supportati dall’azienda per anni.

Sonos, infatti, ha dichiarato: “Negli ultimi otto anni abbiamo avuto il piacere di collaborare a stretto contatto con Ikea e siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato. Sebbene la nostra collaborazione sia ormai in gran parte terminata e non rilasceremo nuovi prodotti come partner, continueremo a supportare tutti i prodotti Symfonisk esistenti, affinché i clienti possano continuare a godere di un audio di qualità nelle loro case per molti anni a venire.”

Insomma, i dispositivi IKEA Symfonisk non verranno più prodotti per via della fine della collaborazione tra Ikea e Sonos: quest’ultima sta cercando di rialzarsi dopo un redesign dell’app andato male, con feature limitate e molti bug. Ed è risaputo quanto un’app ben funzionante sia fondamentale per utilizzare al meglio i prodotti Sonos. In molti credono che anche questo possa essere un motivo della fine della partnership con Ikea. In ogni caso ancora in molti negozi è possibile trovare diversi prodotti della linea Symfonisk e forse in futuro Ikea li metterà anche in promozione.