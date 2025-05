Cerchia questa data a giugno, ci sarà un accredito sul tuo conto corrente: il motivo

Mancano pochi giorni a giugno e in questa data ci sarà un accredito importante sul conto corrente di molti italiani. Ecco perché.

Purtroppo sono tanti gli italiani che non riescono ad arrivare a fine mese. Intere famiglie non riescono a sostenere le tante spese quotidiane e mensili: fra farmaci, scuola, spesa alimentare e bollette, le uscite sono sempre tantissime. In questa situazione di difficoltà economica, un aiuto arriva dai bonus e dai sostegni del Governo.

Ma non solo… infatti il mese prossimo, a giugno, c’è una data che in molti dovrebbero cerchiare sul calendario perché arriverà un importante accredito sul proprio conto corrente. Ecco di cosa si tratta.

L’accredito sul conto corrente che avverrà a giugno

Mancano pochi giorni a giugno e, oltre a ricevere lo stipendio, tanti italiani avranno anche un altro importante accredito sul proprio conto corrente. In tanti potrebbero chiedersi a cosa sia dovuto, ebbene il motivo è molto interessante.

Si tratta infatti di rimborsi in bolletta che Enel effettuerà nei confronti di 40.000 clienti che hanno subito pratiche commerciali ritenute scorrette nella gestione dei rinnovi contrattuali con riferimento all’incentivo dello scambio sul posto (Spp) per l’installazione dell’impianto fotovoltaico.

Questo è un contributo economico erogato dal Gse a compensazione dell’energia immessa in rete durante il 2024 e successivamente riacquistata in altri momenti dell’anno. Con questo sistema si può recuperare una parte del costo della bolletta elettrica, sfruttando l’energia prodotta in eccesso dal proprio impianto. L’accredito sul conto corrente di giugno, non è altro che il saldo finale che spetterà a coloro che l’anno scorso hanno ricevuto solo un acconto.

L’importo in questione equivale a qualche centinaia di euro. In realtà è possibile scoprire quanto spetta di preciso andando sul sito del Gse. Bisognerà accedere alla propria area personale cliccando sull’icona in alto a destra ed inserendo le apposite credenziali, quindi entrare nell’area clienti e nel menù in alto selezionare “Servizi”. A questo punto cliccare sull’icona “scambio sul posto” in “rinnovabili elettriche”.

Nel menu in alto, nella voce “pagamenti e fatture”, cliccare per andare nell’area di interesse. Inserire le proprie preferenze riguardo al periodo e il proprio codice del contratto. Quindi andare su “Ricerca”. Nella dicitura “Conguaglio contributo in conto scambio” riferito all’anno 2023, comparirà l’importo e la data di pagamento. La somma in questione potrebbe essere accredita a giugno sul proprio conto corrente oppure ottenuta sotto forma di compensazione in bolletta, a seconda delle modalità indicate in fase di adesione.