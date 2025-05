Capo intelligence USA annuncia ▷ ” Indaghiamo sul guadagno di funzione. Bizzarra la grazia a Fauci”

La Direttrice dell’Intelligence Nazionale degli Stati Uniti sotto la presidenza Trump ha parlato ai microfoni della giornalista Megyn Kelly, annunciando importanti novità sul Covid e sulla sua origine.

Sull’origine del Covid si scoprono sempre più elementi che consoliderebbero quella che fu l’ipotesi “complottista”: la fuga di laboratorio. Certezze assolute non ce ne sono, ma col passare del tempo diventa sempre più probabile che sia realmente successo in un laboratorio a Wuhan. La Cina smentisce, rispondendo alle conclusioni della CIA, che a gennaio ha sostenuto che fosse più probabile l’origine artificiale che quella naturale. Se ne è parlato molto anche nel corso del 2024 con la Commissione Covid statunitense, il Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic. Anche questa commissione, che ha ascoltato diverse voci – tra le quali quella di Anthony Fauci, capo della task force americana contro il Covid – ha favorito l’ipotesi sulla fuga da laboratorio. Tra le motivazioni, l’idea che nel virus ci fosse una caratteristica biologica non presente in natura.

L’annuncio della direttrice del DNI

Negli anni sono stati contestati gli studi sul gain of function (guadagno di funzione), ovvero la modifica genetica in laboratorio di un organismo col fine di attivarne una nuova funzione. “L’aspetto su cui stiamo lavorando – dice in un’intervista Tulsi Gabbard, direttrice dell’intelligence USA – insieme a Jay Bhattacharya, il nuovo direttore dei NIH, e al Segretario Kennedy, è quello di esaminare gli studi sul guadagno di funzione che, nel caso del laboratorio di Wuhan e di molti altri laboratori biologici in tutto il mondo, sono stati effettivamente finanziati dagli Stati Uniti e porta a questo tipo di ricerca pericolosa che, in molti esempi, ha portato a una pandemia o a qualche altra grave crisi sanitaria“.



“Novità? Non vediamo l’ora di condividerle molto presto“, annuncia ai microfoni della giornalista Megyn Kelly. “Sarebbe straordinario – commenta quest’ultima – per far capire al pubblico se è vero, se è stata la ricerca con la cosiddetta donna pipistrello di Wuhan a causare la pandemia. Poi Anthony Fauci ha contribuito a fondare l’accusa di pandemia“. “Le cose che ha negato più e più volte all’interrogatorio del senatore Rand Paul. Proprio così. Sotto giuramento“, aggiunge Gabbard. “E’ meraviglioso che abbia chiesto la grazia preventiva per qualsiasi cosa durante un certo periodo di tempo dal Presidente Biden prima che questo lasciasse l’incarico“.